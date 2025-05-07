Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve yaklaşık 10 ay sonra serbest bırakılan Dilan Polat ile ailesi, bu kez özel hayatlarıyla gündemde. Sıla Doğu, doğum günü partisinde aldığı evlilik teklifiyle sosyal medyada dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda hakkında “hayasız hareket” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sıla Doğu, doğum günü için düzenlenen partide sürpriz bir teklif aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kutlama anları sosyal medyada viral oldu

Partiye yakın çevre ve aile üyeleri katıldı. Kutlamalarda, hem Sıla Doğu’nun doğum günü hem de kardeşi Can Doğu için hazırlıklar yapıldı. Sıla Doğu’ya yapılan evlilik teklifi, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.

Polat ailesi yeniden gündemde

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu kara para aklama davası sonrası Polat ailesinin her adımı kamuoyunda yakından izleniyor. Sıla Doğu’nun doğum günü görüntüleri, hem takipçiler hem de sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.