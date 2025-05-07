İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen siber suç operasyonlarında 568 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

1,1 milyar TL’lik varlığa el konuldu

Şüphelilerin, sosyal medya ve oltalama (phishing) yöntemleriyle “yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis sitelerine teknik destek sağladığı ve mobil bankacılık sistemlerini kullanarak izinsiz işlem yaptığı belirlendi.

Soruşturmalar kapsamında; 21 araç, 8 motosiklet, 28 arsa, 9 konut ve 11 bahçenin de içinde bulunduğu toplam 1 milyar 111 milyon 599 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Suç örgütlerine yönelik geniş çaplı soruşturma

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla adli süreç başlatıldı.

Yetkililer, operasyonların devam edeceğini ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.