Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın, dünkü yükselişin ardından bu sabah yüzde 1,1 değer kaybıyla 4.213 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel yüzde 3,1 yükselen gram altın, günü 4.260 liradan tamamlamıştı. Ancak uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeni günde geri çekilme yaşandı.

Ons altın 3.391 dolara düştü

Saat 09.45 itibarıyla çeyrek altın 6.980 liradan, cumhuriyet altını ise 27.790 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı ise yüzde 1,2 düşüşle 3.391 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yapılması planlanan ticaret görüşmelerine dair olumlu hava ve Çin'in zorunlu karşılık oranını düşürerek ekonomik büyümeyi destekleme adımları, risk iştahını artırdı. Bu durum güvenli liman olan altına olan talebi sınırladı.

Fed faiz kararı takip ediliyor

Analistler, yatırımcıların dikkatini bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevirdiğini belirtiyor. Faiz oranlarında bir değişiklik beklenmemekle birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, ons altında 3.400 dolar seviyesi direnç, 3.320 dolar seviyesi ise destek konumunda.