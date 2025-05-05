ABD ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Bu, 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana yaşanan ilk küçülme olarak kayıtlara geçti. Analistlere göre bu gelişme, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde uyguladığı ekonomik politikaların makroekonomik etkilerinin görülmeye başlandığına işaret ediyor.

"Trump büyütmek isterken daralttı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ABD’nin bu tabloyla karşılaşmasının beklenen bir sonuç olduğunu belirtti. “Trump ABD’yi yeniden büyük yapmaya çalışırken daralmasına neden oldu” diyen Ergezen, ticaret savaşlarının ve artan tarifelerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Tüketim ve kamu harcamaları geriledi

Uzmanlara göre daralmanın başlıca nedenleri arasında tüketici harcamalarındaki yavaşlama ve federal harcamalardaki keskin düşüş yer alıyor. Ayrıca, şirketlerin gümrük vergilerinden kaçınmak için yüksek miktarda ithalat yapması da ticaret dengesinde bozulmalara neden oldu.

Tarifeler talebi ve arzı zayıflattı

Ergezen’e göre ABD’nin ithal ürünlere uyguladığı yüksek tarifeler, maliyetleri artırarak hem talebi yavaşlattı hem de karşı ülkelerin ABD ürünlerine misilleme tarifeler getirmesi nedeniyle arzı daralttı. Bu durum, Amerikan ekonomisinin daralma sürecine girmesini kaçınılmaz hale getirdi.

Faiz indirimi ihtimali yeniden masada

Ergezen, küresel ticaretteki yavaşlamanın devam ettiğine dikkat çekerek, enflasyonun yüksek kalmasının faizlerin de uzun süre yüksek seyretmesine neden olduğunu belirtti. Ancak ABD'deki daralmanın, Fed’in faiz indirimlerini gündeme almasına yol açabileceğini ifade etti.

Resesyon sinyalleri ve küresel etkiler

ABD ekonomisindeki zayıflama, küresel ticaretin yavaşladığı bir döneme denk geldi. Bu durum, küresel büyüme görünümünü olumsuz etkilerken “resesyon” ihtimalinin daha sık gündeme gelmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki durağanlık da bu tabloda belirleyici rol oynamaya devam ediyor.