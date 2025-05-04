Siyasette Gerilim Tırmanıyor: Özgür Özel’e Anma Töreninde Fiziki Saldırı

İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda töreni, sadece bir anma değil, aynı zamanda Türkiye siyasetindeki kırılgan atmosferin yeniden gözler önüne serildiği bir ana dönüştü. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziki saldırı, hem törenin havasını değiştirdi hem de siyasi gündemi sarsacak bir olay olarak kayıtlara geçti.

Anma Töreni Yerini Şiddete Bıraktı

Törenin ardından alandan ayrılmaya çalışan Özgür Özel, bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan, Özel’in yüzüne yakın mesafeden saldırdı ve “Ben Osmanlı torunuyum” diye bağırarak dikkatleri üzerine çekti. Emniyet kaynakları saldırganın kimliğini S.T. olarak açıklarken, saldırının ardından polis ekipleri hızlıca müdahale ederek zanlıyı gözaltına aldı. Olay anında herhangi bir koruma ya da görevliden ciddi bir karşılık gelmemesi de kamuoyunda güvenlik zaafiyeti tartışmalarını beraberinde getirdi.

Siyaset Sahnesinden Güçlü Tepkiler

Saldırı sonrası birçok siyasi isimden sert açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti ve şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olayın yalnızca Özel’e değil, demokrasiye karşı yapıldığını ifade ederek, “Bu saldırı halkın iradesine ve siyaset kurumuna yönelmiştir. Failler adalet önünde hesap vermelidir,” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu ve DEM Parti’den Sert Mesajlar

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklamasında, muhalefeti düşman gibi göstermek üzerine kurulu söylemlerin bu tür olaylara zemin hazırladığını vurguladı:

“Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti hedef göstermek ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu tarz saldırılar yalnızca bireylere değil, ortak yaşama kültürüne de zarar veriyor.”

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan ortak açıklamada ise saldırının bir provokasyon olduğu savunularak, “Barışa ve demokratik topluma yönelik bu saldırı, cenaze erkânına gölge düşürmüş, partimizin kardeşlik politikalarına yönelmiş açık bir provokasyondur,” ifadeleri yer aldı.

Toplumda Artan Siyasi Gerilim ve Güvenlik Endişeleri

Bu olay, siyasi liderlere yönelik güvenlik önlemlerinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Son yıllarda yaşanan benzer olaylar göz önünde bulundurulduğunda, siyasi atmosferdeki gerilim toplumun farklı kesimlerinde de yankı buluyor. Uzmanlar, siyasi figürlere yönelik şiddet olaylarının yalnızca bireysel tepkiler değil, aynı zamanda kutuplaşma ikliminin ürünü olduğuna dikkat çekiyor.

Saldırının ardından cenaze töreni planlandığı gibi devam etti ve Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ancak olayın siyasi ve toplumsal yankıları önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.