Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Zaman Yatacak? Promosyon Miktarı Ne Kadar?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan yüz binlerce personel, banka promosyonu anlaşmalarına ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği promosyon ödemeleri hakkında son bilgiler ve beklentiler ise şu şekildedir:

Promosyon Tutarı Beklentisi

Sağlık Bakanlığı'nın maaş promosyonu ile ilgili olarak kesin bir tutar belirlenmiş değildir. Ancak sendika temsilcilerinin yaptığı açıklamalar, çalışanların beklentilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci’nin ifadelerine göre, bazı illerde bankalar tarafından 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplamda 100.000 TL civarında promosyon teklifi yapılmıştır. Bu rakam, sağlık çalışanlarının yeni promosyon anlaşmasından beklediği miktarı yansıtmaktadır.

Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Henüz merkezi olarak promosyon ödemeleri gerçekleştirilmemiştir. Ödeme tarihleri, her ildeki sağlık müdürlüklerinin bankalarla yapacağı nihai protokollere bağlıdır. Bu süreçte yaşanan görüşme uzamaları, ödemelerin zamanında yapılmasını engellemektedir. Revize edilen tekliflerin kabul edilmesi ve kısa süre içinde bir uzlaşma sağlanması durumunda, promosyon ödemelerinin 2025 yılının sonunda sağlık çalışanlarının hesaplarına yatırılması beklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı personelinin banka promosyonu konusunda yaşadığı belirsizlik, çalışanlar arasında önemli bir konu olmaya devam ediyor. Bu süreçte sendikaların rolü ve bankalarla yapılan müzakerelerin sonuçları, sağlık çalışanlarının ekonomik durumunu doğrudan etkilemektedir.