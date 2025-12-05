Dolar
Rusya, Snapchat'e Erişim Engeli Getirdi

Rusya, Snapchat'e Erişim Engeli Getirdi

Yayınlanma
14
Rusya, Snapchat'e Erişim Engeli Getirdi
Okunma Süresi: 2 dk

Rusya, suç faaliyetleri iddiaları nedeniyle Snapchat uygulamasına erişim engeli getirdi. Ülke genelinde yaşanan bu durum, sosyal medya platformlarının denetimi konusunda artan hassasiyetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Roskomnadzor'un Açıklaması ve Gerekçeler

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ekim ayından bu yana Snapchat'te meydana gelen erişim sorunlarına ilişkin detaylı bir değerlendirme yaptı. Kurum, uygulamanın suç faaliyetleri için kullanıldığına dair ciddi iddiaların bulunduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Snapchat, ülkede terör faaliyetlerinin organize edilmesi, faillerin işe alınması ve vatandaşlara karşı dolandırıcılık gibi suçların işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır." ifadelerine yer verildi. Bu gerekçeler doğrultusunda, uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Diğer Sosyal Medya Platformlarına Yönelik Engeller

Roskomnadzor, sadece Snapchat değil, aynı zamanda FaceTime uygulamasına da benzer suçlamalar nedeniyle erişim engeli uyguladı. Ülkede daha önce Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi birçok sosyal medya platformuna da erişim kısıtlamaları getirilmişti. Bu durum, Rusya'nın dijital medya üzerindeki kontrolünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Son Dönemdeki Erişim Engellerinin Arka Planı

Son yıllarda Rusya, dijital alanlardaki denetimini sıkılaştırmış ve çeşitli sosyal medya platformlarına yönelik erişim engelleri uygulamıştır. Bu uygulamalar, ülkedeki güvenlik endişeleri ve suç faaliyetlerinin önlenmesi adına atılan adımlar olarak öne çıkmaktadır. Rusya'nın bu adımları, global sosyal medya platformlarının yerel yasalarla uyumlu hale getirilmesi gerekliliği üzerine tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Ülkedeki internet düzenlemeleri ve sosyal medya platformlarına yönelik kısıtlamalar, hem kullanıcıları hem de içerik üreticilerini etkilemekte, bu durum dijital iletişimdeki serbestliği sorgulatan bir ortam yaratmaktadır. Rusya'nın dijital medya üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye yönelik bu tür uygulamalar, uluslararası alanda da dikkat çekmektedir.

