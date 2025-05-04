Halkın Sevgilisi Son Yolculuğuna Uğurlandı: Taksim’de Anlamlı Veda

Hayatını siyasete, sinemaya ve barışa adayan Sırrı Süreyya Önder, çok sayıda seveni ve dostunun katılımıyla İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitiren Önder için düzenlenen anma töreni, hem duygusal hem de simgesel mesajlarla doluydu. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen programda, salonu dolduran yüzlerce kişi alkışlar, sloganlar ve çiçeklerle Önder’e veda etti.

Törene Yoğun Katılım ve Siyasi Temsil

Sabah saatlerinde hastaneden alınan cenaze, ilk olarak Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü. Saat 11.00’de başlayan AKM’deki törende siyasi parti temsilcileri, sendikalar, sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Sadece bir anma değil, aynı zamanda çok sesli bir halk buluşmasına dönüşen törende, farklı görüşlerden insanlar Önder’in barışçıl ve birleşici kimliğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti Genel Merkezi başta olmak üzere birçok siyasi figür törene çelenk gönderdi. DİSK’e bağlı Devrimci İnşaat İş Sendikası gibi sivil toplum kuruluşlarının da katılım göstermesi, Önder’in toplumun birçok kesiminde iz bıraktığını gözler önüne serdi.

Taksim’de Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Anma töreni öncesinde Taksim Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle çevrildi. Güvenlik önlemleri dikkat çekerken, tören alanına girişlerde kontrollü geçiş sağlandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren AKM önünde toplanmaya başladı ve salon tamamen doldu.

Salon “Kardeşlik” Sloganı ile Çınladı

AKM salonunda yapılan törenin en dikkat çekici yönü, katılımcıların coşkulu ama saygılı duruşuydu. “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları sık sık yükseldi. Önder’in siyasi duruşunu ve halklar arası diyaloğu önceleyen tavrını anımsatan bu sloganlar, onun hayat felsefesine bir saygı duruşu niteliğindeydi. Tören boyunca alkışlar susmadı, duygusal anlar yaşandı.

Duygusal Veda: Kızı Gözyaşlarına Boğuldu

Törende en çok dikkat çeken anlardan biri de Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in yaşadığı duygusal anlar oldu. Babasının tabutu önünde gözyaşlarına hâkim olamayan Kandemir’in hali, salondaki pek çok kişiyi derinden etkiledi. Naaşın başında sıraya giren sevenleri, Önder’e son kez dokunmak, dua etmek ya da gözyaşı dökmek için uzun süre bekledi.

Levent’te Cenaze Namazı, Zincirlikuyu’da Sonsuz Uğurlama

Anma programının ardından Önder’in cenazesi, ikindi namazı için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin omuzlarında Zincirlikuyu Mezarlığı’na taşınarak defnedildi. Yüzlerce kişinin eşlik ettiği bu yolculuk, sessiz ama etkili bir veda niteliğindeydi.

Sırrı Süreyya Önder, ardında şiir gibi bir hayat, sinema ve siyasetle harmanlanmış bir hafıza ve halkın belleğinde silinmeyecek bir iz bırakarak sonsuzluğa uğurlandı.