Altun'dan Sert Çıkış: İletişim Başkanlığı'na Yönelik Eleştiriler Asılsızdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkındaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Altun, Özel’in bu sözleriyle devletin yapısını ve kurumların işleyişini yeterince kavrayamadığını açıkça ortaya koyduğunu belirterek, İletişim Başkanlığı’nın görev ve sorumluluklarını bir kez daha kamuoyuna detaylarıyla anlattı.

İletişim Başkanlığı Ne İş Yapar?

Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sadece kamuoyunu bilgilendiren bir kurum olmadığını, aynı zamanda stratejik iletişimden kamu diplomasisine, içerik üretiminden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok hayati görev üstlendiğini vurguladı. Bu kapsamda, Başkanlığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde haklı tezlerini anlatmaya devam ettiğini ifade etti.

Devlet ile Millet Arasında Bir Köprü

İletişim Başkanlığı’nın yalnızca bilgilendirme faaliyeti değil, aynı zamanda devlet ile millet arasında bir bağ kurma işlevi de gördüğünü belirten Altun, vatandaşların sorunlarının dinlenmesi, ilgili makamlara iletilmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesinin de Başkanlığın sorumluluk alanında olduğunu söyledi. Altun, kurumun bu yönüyle halkın devlete ulaşabildiği bir kapı görevi gördüğünü ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının merkezde olduğunu kaydetti.

Basın Özgürlüğü ve Medya Ekosistemi

Altun’un açıklamasında basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenli çalışma ortamı da özel bir yer buldu. İletişim Başkanlığı’nın, hem ulusal hem de uluslararası basın emekçilerinin yanında olduğunu belirten Altun, güvenli, sağlıklı ve şeffaf bir medya ortamı oluşturmak için çaba sarf ettiklerini, bu süreçte gazetecilerin haklarının korunmasına önem verdiklerini belirtti. Başkanlık olarak, doğru bilginin yayılması için çalıştıklarını ve dezenformasyonla etkin mücadele ettiklerini ifade etti.

Uluslararası Alanda Türkiye'nin Sözcüsü

İletişim Başkanlığı'nın yalnızca iç kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna da Türkiye’nin sesini ulaştırdığını vurgulayan Altun, Türkiye markasının tanıtımı ve milli menfaatlerin savunulması konusunda önemli görevler üstlendiklerini söyledi. Başkanlık bünyesinde yürütülen içeriklerin ve iletişim kampanyalarının, ülkenin gerçek yüzünü uluslararası alana taşıdığını dile getirdi.

Altun'dan Özel’e: “Sizi Susturamayacaklar”

Fahrettin Altun, Özgür Özel’in açıklamalarıyla İletişim Başkanlığı’nı hedef göstermeye çalıştığını, bunu da siyasi meydanlarda yaparak kurum mensuplarını baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Altun, bu tür girişimlerin kendilerini yıldırmayacağını belirterek, “Bizi susturamazsınız, biz hakikat mücadelesine devam edeceğiz” dedi. Hakikatin peşinden giden her vatandaşa ulaşmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Altun, kendilerine yöneltilen eleştirilerin siyasi bir hesaplaşma amacını taşıdığını ifade etti.

Açıklamasının sonunda ise şu soruyu yöneltti: “Bundan kim rahatsız olur? Ülkesini uluslararası medyaya şikayet eden, Türkiye'nin haklı duruşuna gölge düşürmeye çalışanlar...”

Altun’un bu çıkışı, kamuoyunda ve siyaset arenasında geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın misyonunun ve rolünün bir kez daha gündeme gelmesini sağladı.