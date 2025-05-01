Emek Vurgusu Siyasetin Ortak Noktası Oldu: 1 Mayıs’a Anlamlı Mesajlar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında siyasilerden gelen mesajlar, Türkiye genelinde işçi ve emekçilere verilen değerin altını bir kez daha çizdi. Ülkenin kalkınmasında alın terinin rolünü vurgulayan açıklamalarda, dayanışma ve birlik duygusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan bakanlara, Meclis Başkanı’ndan milletvekillerine kadar çok sayıda isim, emekçilerin bu özel gününü kutladı.

Cevdet Yılmaz’dan Teşekkür Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, Türkiye'nin büyümesinde emeği geçen tüm çalışanlara gönülden teşekkür etti. Alın teriyle üretim yapan herkesin 1 Mayıs’ını içten dileklerle kutlayan Yılmaz, emeğin Türkiye'nin kalkınmasında temel unsur olduğunu belirtti.

Murat Kurum’dan Deprem Bölgesine Vefa

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise mesajını deprem bölgesine ithaf etti. Paylaştığı özel tanıtım filmiyle depremden etkilenen şehirlerde görev yapan mühendis, mimar ve işçilere teşekkür eden Kurum, "Yükselen her yapının ardında binlerce emekçinin alın teri var" sözleriyle duygulandırdı. Filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Küllerimizden yeniden doğacağız” vurgusu da yer aldı.

Vedat Işıkhan: Emek, Medeniyetimizin Temelidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yayınladığı mesajda, emeğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve ahlaki bir değer olduğunu söyledi. Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda atılan her adımda emekçilerin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Işıkhan, son 23 yılda çalışan haklarına yönelik birçok yapısal reform gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Açık Hava Toplantılarına Tam Destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 1 Mayıs’ta düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Türkiye genelinde 79 ilde 127 açık hava toplantısı için izin verildiğini açıklayan Yerlikaya, milletin çalışmaya verdiği değerin tarih boyunca değişmediğini ve alın terinin her zaman kutsal sayıldığını belirtti.

Türkü Klibi ile 1 Mayıs Coşkusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan özel klipte, emeğin ve helal kazancın önemi anlatıldı. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inden alıntılarla süslenen türkünün bestesi AK Parti Milletvekili Yücel Arzen’e ait. Klipte 1 Mayıs’ın bir bayram havasında kutlanması gerektiği mesajı verildi.

Bakanlardan Ortak Mesaj: Emeğe Saygı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üretime ve gelişime katkı sunan tüm çalışanları kutlarken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise adil paylaşım ve sürdürülebilir kalkınma için tüm paydaşlarla iş birliğinin süreceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işçilerin her adımının geleceğe atılmış sağlam bir temel olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da emekçilerin özverisini selamlarken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis’te işçilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, emeğin refah, adalet ve kalkınmanın anahtarı olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise emek ve alın terinin en yüce değer olduğunu vurgulayarak 1 Mayıs’ın kardeşlik iklimini güçlendirmesini temenni etti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen bu mesajlar, 1 Mayıs’ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda emeğe duyulan saygının yüksek sesle ifade edildiği önemli bir toplumsal birlik günü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.