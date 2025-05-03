Şam ve Çevresi Geceyi Patlamalarla Geçirdi

Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam başta olmak üzere Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra şehirlerine yönelik yeni bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Özellikle başkentin Haresta ve Tel Mınin bölgeleri hedef alınırken, gece boyunca şiddetli patlamalar duyuldu. Saldırılarla ilgili resmi makamlardan henüz can kaybına ilişkin net bir bilgi verilmiş değil.

En Az 12 Ayrı Nokta Vuruldu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar en az 12 farklı hedefi kapsadı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıların askeri bölgeler, hava savunma sistemleri ve füze altyapılarını hedef aldığı iddia edildi. Bölgede yaşayan siviller, saldırıların yoğunluğu nedeniyle geceyi büyük bir korku içinde geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yakınlarına Saldırı

İsrail'in saldırgan tavrı bu son operasyonla sınırlı kalmadı. Sadece bir gün önce Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarına da hava saldırısı düzenlenmişti. Bu saldırılar, Suriye hükümetine doğrudan mesaj niteliği taşırken, bölgede siyasi ve askeri gerilimin tırmanmasına neden oldu.

İsrail Ordusundan Tehditkar Açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonların ardından yaptığı açıklamada, “askeri zorunluluk” gerekçesiyle hedeflerin vurulduğunu belirtti. Açıklamada, özellikle uçaksavar sistemleri ve füze rampalarının vurulduğu ifade edilirken, bu tarz saldırıların “gerektiğinde” devam edeceği vurgulandı. Bu açıklama, önümüzdeki günlerde yeni saldırıların gelebileceği sinyalini veriyor.

Suriye’den Sessizlik, Uluslararası Endişe Yükseliyor

Suriye tarafından şu ana dek saldırılara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak İsrail’in son haftalarda saldırılarını artırması, özellikle İran destekli grupların varlığının bulunduğu bölgelerde gerginliği yeniden alevlendirmiş durumda. Uluslararası kamuoyu ise gelişmeleri kaygıyla takip ediyor. Bazı gözlemciler, yaşananların bölgede yeni bir çatışma dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Sivil Hedefler Tehlikede mi?

İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşimlere yakın bölgelerin hedef alınması dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu durum, olası sivil kayıpların artmasına neden olabilir. Zira saldırıların gerçekleştiği şehirlerin büyük bölümü yoğun nüfuslu yerleşim alanlarını da barındırıyor. Henüz net bir rapor açıklanmasa da, halk arasında korku ve endişe hâkim.

Gerilim Tırmanıyor, Diplomatik Sessizlik Sürüyor

İsrail’in bölgedeki askeri operasyonları yeni değil, ancak son dönemdeki artış, hem Suriye’nin hem de komşu ülkelerin diplomatik dengelerini zorlamaya başladı. BM ve diğer uluslararası kuruluşlar ise henüz güçlü bir tepki göstermiş değil. İsrail’in “önleyici saldırı” politikası, bu sessizlikle daha da cesaret kazanıyor olabilir.

Sonuç: Savaşın Gölgesinde Kalan Diplomasi

Suriye'deki kriz yıllardır süregiden bir trajediye dönüşmüş durumda. İsrail'in saldırıları da bu istikrarsızlığı derinleştiriyor. Diplomatik çözümler yerine askeri yöntemlerin öne çıkması, bölgede kalıcı barış umutlarını her geçen gün biraz daha gölgeliyor. Gözler, önümüzdeki günlerde atılacak adımlarda ve uluslararası toplumun sessizliğini bozup bozmayacağında olacak.