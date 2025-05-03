Stratejik Hedef: Enerji Alanında Bağımsızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji ve madencilik politikalarının küresel hedeflere odaklandığını belirtti. Erdoğan, Karadeniz ve Gabar bölgelerindeki doğal kaynak keşiflerinin enerji bağımsızlığı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir enerji geçiş noktası değil, aynı zamanda üretici ve küresel bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Karadeniz ve Gabar'da Enerji Atağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ardından, Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminin de yeni bir enerji dönemi başlattığını ifade etti. Erdoğan, “Gabar’daki çalışmalarla Türkiye’nin günlük petrol üretimi Mart 2025 itibarıyla 135 bin varili aşarak rekor kırdı” dedi. Bu üretimin, Türkiye’yi enerji açısından daha bağımsız hale getireceğini ve dışa bağımlılığın azalmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Enerji Güvenliğinde Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin enerji güvenliğine katkısının yalnızca ulusal düzeyde kalmadığını belirten Erdoğan, ülkenin jeopolitik konumunun küresel enerji denkleminde stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin, enerji arzı açısından güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye'nin enerji politikaları sadece ülkemiz değil, dünya için de önem taşıyor” ifadesini kullandı.

Küresel Enerji Oyuncusu Olma Vizyonu

Erdoğan, Türkiye’nin enerji alanında uluslararası iş birliklerine açık olduğunu ve yeni küresel ortaklıklar kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Enerji sektöründe geliştirilen politikalarla Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini daha verimli kullanacağını belirten Cumhurbaşkanı, “Allah’ın izniyle Türkiye’yi gaz ve petrol aramada dünya çapında bir oyuncu yapacağız” dedi.

Gabar’daki Üretim Rakamları Dikkat Çekiyor

Gabar’da 2 milyar dolarlık yatırım sonucu elde edilen 26 milyon varillik üretimin, Türkiye’nin enerji tarihindeki en önemli başarılarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, ilk etapta dalga geçilen bu keşfin bugün ciddi üretim rakamlarına ulaştığını vurguladı. Erdoğan, bu bölgede inşa edilen 540 kilometrelik yeni yol sayesinde lojistik desteğin de arttığını belirtti.

3 Bin Kişilik Dev Kadro ile Üretim Sürdürülüyor

Gabar’daki genişleme çalışmalarının 3 binden fazla personelle sürdürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çabanın yalnızca enerji üretimi açısından değil, bölgedeki kalkınma açısından da önemli olduğunu belirtti. Nihai hedefin günlük 100 bin varil üretim olduğunu ancak bu hedefin şimdiden aşılmaya başlandığını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin enerji potansiyelinin daha da büyüyeceğini ifade etti.

Enerjide Kalkınma ve Terörden Arındırılmış Bölge Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede terörün temizlenmesiyle birlikte, her sektörde olduğu gibi enerji alanında da hedeflere ulaşmanın çok daha kolaylaştığını belirtti. “Cumhur İttifakı olarak titizlikle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarında başarıya ulaştık. Artık bölgenin potansiyelini rahatça kullanabiliriz” diyerek enerji projelerinin arkasındaki siyasi kararlılığa dikkat çekti.