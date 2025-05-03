Yunan Medyasından Sert Başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Türkiye-İtalya ilişkilerinde yeni bir sayfa açarken Yunan basınında dikkat çeken yorumlara neden oldu. Yunanistan’ın önde gelen medya kuruluşları, Roma’daki zirveyi “Erdoğan’ın zaferi” olarak tanımlarken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin tutumu sert ifadelerle eleştirildi.

İtalya ile 11 Alanda İş Birliği Anlaşması

Roma’da düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve kapsamında iki ülke arasında enerji, savunma, ulaşım ve çevre gibi toplam 11 alanda önemli iş birlikleri imzalandı. Ortak bildiride, Türkiye’nin bölgesel meselelerdeki tezlerine açıkça yer verilmesi ise Yunan medyasını daha da rahatsız etti.

“Meloni, Avrupa Savunmasının Kapılarını Açıyor”

Yunanistan merkezli İdisis haber sitesi, Erdoğan-Meloni görüşmesini “Meloni, Erdoğan’a Avrupa savunmasının kapısını aralıyor” başlığıyla manşetine taşıdı. Bu yorum, İtalya’nın Türkiye’ye verdiği stratejik desteğin AB içindeki dengeleri etkileyebileceği yönünde yorumlara yol açtı.

Skai TV: “Tartışmasız Erdoğan’ın Başarısı”

Skai televizyon kanalı ise zirveyi Erdoğan açısından “tartışmasız bir başarı” olarak nitelendirdi. Haberde, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde yeni bir ivme kazandığı ve Erdoğan’ın diplomatik hamlelerinin Yunanistan açısından dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Proto Thema: “Bildiride Kıbrıs Geçmiyor”

Yunanistan’ın bir diğer önemli haber platformu Proto Thema ise ortak bildiriyi “tamamen Türk yanlısı” olarak değerlendirdi. Özellikle Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Türkiye’nin tezlerinin öne çıkarılması ve bildiride Kıbrıs meselesine hiç yer verilmemesi, Atina'da tepkiyle karşılandı.

Türkiye’nin Diplomatik Atılımı Endişe Yarattı

Yunan medyasındaki genel yorumlara göre, Erdoğan’ın Roma ziyareti yalnızca Türkiye-İtalya ilişkilerini değil, aynı zamanda Avrupa’daki diplomatik dengeleri de etkileme potansiyeline sahip. Türkiye’nin Avrupa savunma politikalarında daha fazla söz sahibi olma çabası, Yunanistan'da yeni dış politika sorularını beraberinde getirdi.

Stratejik Ortaklık İleri Taşınıyor

Erdoğan’ın Roma temasları sadece bir sembolik ziyaret değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik hedeflerin başlangıcı olarak da değerlendiriliyor. İmzalanan anlaşmaların içeriği, iki ülke arasında daha yakın bir ortaklığın kurulduğunu gösteriyor. Bu gelişmelerin etkisinin önümüzdeki dönemde daha net hissedileceği düşünülüyor.