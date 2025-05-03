İnsani Felakete Giden Süreç

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgeye insani yardımı engellemesiyle derinleşen insani kriz, uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden operasyonlarda binlerce sivil yaşamını yitirirken, iki milyondan fazla kişi evlerinden edildi. Özellikle su, elektrik ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimin kesilmesi, bölgedeki yaşamı neredeyse imkânsız hale getirdi.

ABD ve İsrail Yardım Üzerine Görüşüyor

ABD merkezli Axios’un aktardığına göre, İsrail ile ABD arasında Gazze’ye insani yardımın yeniden başlatılması konusunda önemli görüşmeler yapılıyor. Haberde, Gazze’ye yardımların Filistin hükümetinin kontrolü dışında ulaştırılması üzerine bir anlaşmanın şekillendiği belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’un da bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ciddi baskı uyguladığı bildiriliyor.

Yardımlar Hamas Dışında Dağıtılacak

Müzakerelerde dikkat çeken başlıklardan biri de yardımların Hamas'ın eline geçmemesi. Tarafların üzerinde çalıştığı plan, insani yardımın doğrudan sivillere ulaştırılmasını, Hamas’ın süreç dışında tutulmasını hedefliyor. İsrail, bu kontrol mekanizması sağlandığı takdirde yardımlara izin verebileceğini belirtiyor. Yeni bir uluslararası temsilci grubunun yardımların koordinasyonunu üstlenmesi de gündemde.

Ateşkes Bozuldu, Saldırılar Yeniden Başladı

İsrail ordusu, Gazze’de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen 18 Mart sabahı yeniden saldırı başlattı. Ateşkesin ilk aşaması olan 42 gün boyunca yardımlar kısıtlı da olsa sağlanırken, bu sürecin sona ermesiyle birlikte Gazze halkı tekrar yoğun bombardımanın hedefi oldu. İsrail yönetimi ise bu saldırıların, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle yapıldığını ileri sürdü.

Can Kaybı Her Gün Artıyor

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 52 bini aştı. Son saldırı dalgasında ise özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların hedef olduğu bildiriliyor. Yaralı sayısı ise 118 bini geçmiş durumda. Sağlık hizmetlerinin büyük oranda çöktüğü bölgede tedavi imkanlarının da kalmadığına dikkat çekiliyor.

Trump’un Netanyahu’ya Baskısı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’un, Netanyahu’ya doğrudan müdahalede bulunduğu ve Gazze’ye ilaç, su ve gıda girişinin sağlanması için baskı yaptığı da haberde öne çıkan detaylar arasında yer aldı. ABD’nin bu baskısında, bölgedeki insani krizin daha da büyümesinin Washington’un küresel imajına zarar vereceği endişesinin yattığı iddia ediliyor.

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, İsrail’in saldırılarını ve yardım engellemesini, soykırım politikalarının bir parçası olarak nitelendiriyor. Ateşkes tekliflerinin reddedilmesini ise İsrail’in samimiyetsizliği olarak yorumluyor. Hamas ayrıca, İsrail'in sözlerinde durmadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde anlaşmalara uymadığını savunuyor.

Saldırılar Siyasi Krizin Gölgesinde Sürüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun iç istihbarat servisi Şin-Bet’in direktörünü görevden alması, saldırıların siyasi hesaplarla mı yapıldığı sorusunu gündeme getirdi. İçeride yaşanan yönetim krizleriyle eş zamanlı başlayan operasyonlar, İsrail kamuoyunda da farklı yorumlara neden oluyor.