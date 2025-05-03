Bir Hayat, Bir Mücadele: Veda Zamanı

Türkiye siyasetinin özgün isimlerinden, halk arasında duruşu, sözleri ve şiirsel diliyle bilinen Sırrı Süreyya Önder’den üzücü haber geldi. DEM Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Önder, bir süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Aort yırtılması sonrası geçirdiği ağır ameliyat ve 18 günlük yoğun bakım sürecinin sonunda, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Önder’in vefatı, siyaset dünyasında ve halk nezdinde derin bir üzüntü yarattı.

15 Nisan Gecesi Başlayan Kritik Süreç

Önder’in sağlık durumu, 15 Nisan 2025 tarihinde kalp krizi geçirmesiyle gündeme gelmişti. Şuuru kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Önder’in kalbi ambulansta iki kez durmuş, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. Kalp krizine eşlik eden aort damar yırtılması nedeniyle acil ameliyata alınan Önder, zorlu bir operasyon geçirdi. Aort kapak değişimi, çıkan aort değişimi ve tek damar bypass işlemi içeren Bentall operasyonu yaklaşık 12 saat sürdü.

Yoğun Bakımda Umut ve Endişe Arasında Günler

Ağır ameliyat sonrası kalp destek cihazı ECMO ile tedavi edilen Önder’in, ilk günlerde yaşamsal fonksiyonlarında iyileşme sinyalleri görülse de, sonraki süreçte nörolojik durumu ağırlaştı. Reflekslerin zayıflaması ve bilinç düzeyinin düşmesi, sağlık ekibini daha da kaygılandırdı. Doktorlar zaman zaman olumlu gelişmeler olduğunu belirtse de, organ fonksiyonlarının giderek bozulduğu son açıklamalarda ifade edilmişti.

Hastaneden Resmi Açıklama

Yoğun bakım sürecinin 18. gününde, 3 Mayıs 2025 saat 16.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Önder için hastane yönetimi detaylı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, yaşamsal fonksiyonların yapay yollarla bir süre sürdürülebildiği ancak ilerleyen süreçte tüm sistemlerin iflas ettiği belirtildi. Ailesi, sevenleri ve kamuoyuna başsağlığı dilendi.

Sırrı Süreyya Önder Kimdi?

1962 yılında Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, uzun yıllar boyunca hem sanat camiasında hem de siyaset sahnesinde kendine özgü tarzıyla yer aldı. Senarist, yönetmen ve yazar kimliğinin yanı sıra halkla doğrudan iletişime dayalı politik duruşuyla da tanındı. 2011 genel seçimlerinde milletvekili olarak parlamentoya girdi ve çözüm süreci gibi Türkiye tarihine damga vuran süreçlerde aktif rol aldı. Mizahi dili, halkçı duruşu ve entelektüel kimliği ile farklı siyasi kesimlerin de saygısını kazandı.

Sevenlerinden Duygusal Paylaşımlar

Önder’in vefatı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok siyasetçi, gazeteci ve sanatçı taziye mesajları yayınladı. Özellikle şiirsel diliyle tanınan Önder’in arkasından duygusal satırlar paylaşıldı. “Bir sözü vardı, bin kişiye değerdi” yorumları, onun etkileyici hitabetini ve hafızalara kazınan sözlerini hatırlattı.

Yeri Dolu Olmayacak Bir Figür

Sırrı Süreyya Önder, sadece politik bir aktör değil, aynı zamanda halkla birebir bağ kurabilen, siyasete farklı bir soluk getiren bir kişilikti. Mizahı, sanatı ve halkı bir araya getirebilen ender figürlerden biriydi. Vefatı, sadece bir milletvekili kaybı değil, farklılıkları birleştirme gayretiyle yaşamış bir insanın sessizleşmesidir.