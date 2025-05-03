Oyunculukla Gelen İçsel Özgürlük

Türk televizyonlarının genç ve parlak yıldızlarından Melis Sevinç, hem yeteneğiyle hem de mütevazılığıyla izleyicilerin gönlünü kazanmaya devam ediyor. TRT 1’in sevilen yapımı “Gönül Dağı”nda Selma Öğretmen karakterine hayat veren Sevinç, sadece bu rolüyle değil, aynı zamanda sinema alanındaki çıkışıyla da dikkat çekiyor. Oyunculuk tutkusunu “başkası olabilme özgürlüğü” şeklinde tanımlayan genç yetenek, insanların kalbine dokunan karakterlerle bağ kurmanın büyüsüne inandığını belirtiyor.

Zalim İstanbul’dan Boğaziçi’ne, Oradan Gönül Dağı’na

Kariyerine “Zalim İstanbul” dizisinde küçük bir rolle adım atan Sevinç, bu deneyimi set atmosferine alışma süreci olarak değerlendiriyor. O günden bu yana hızla gelişen kariyeri, onu Türk dizi sektörünün merkezine taşıdı. Bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi’nde turizm işletmeciliği bölümünde eğitimini sürdürmesi, onun hem akademik hem de sanatsal anlamda güçlü bir denge kurduğunu gösteriyor. Sevinç, oyunculuk kariyerine daha fazla odaklanmak istese de eğitimini tamamlamayı ve oyunculuk üzerine yüksek lisans yapmayı planlıyor.

Selma Öğretmen Karakteriyle Kurulan Derin Bağ

“Gönül Dağı”nın ana karakterlerinden Selma Öğretmen’e hayat veren Sevinç, bu rolü ilk başta bir yıl önce deneme çekimleriyle tanımış. Hikâyedeki değişiklikler nedeniyle o sezon projeye dahil olamayan oyuncuya bir yıl sonra tekrar teklif gelmiş. Melis Sevinç, bu ikinci şansın kendisi için hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir sorumluluk olduğunu ifade ediyor. Seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Selma karakteri, öylesine benimsenmiş ki, Sevinç bazen gerçek hayatında bile karakteriyle özdeşleştirilerek evlenme teklifleri alıyor.

Gerçek Aşkın Dizi Yorumuyla Buluşması

Selma ve Taner arasındaki aşkın izleyici üzerindeki etkisi de bir o kadar kuvvetli. Sevinç, bu ilişkinin naifliğini ve içtenliğini önemsiyor. Ona göre bu aşk, beklentisizce birini sevebilmenin, koşulsuz destek verebilmenin ve içten bir bağlılığın temsili. Ayrılığın bile kırmamak adına yaşandığını vurgulayan Sevinç, bu ilişkiyi “gerçek sevginin sessiz gücü” olarak nitelendiriyor.

Hayvanlar, Spontane Anlar ve Gerçek Bağlar

Melis Sevinç’in samimi dünyasında hayvanlar da önemli bir yer tutuyor. Üniversite döneminde başladığı binicilik tutkusunu hâlâ sürdüren oyuncu, atlarla kurduğu bağın ona meditatif bir huzur verdiğini söylüyor. Evdeki minik dostu Cookie ile ilişkisi ise zaman içinde annelikten teyzelik rolüne evrilmiş. Ayrıca aşkın planlarla değil, spontane anlarla anlam kazandığını düşünüyor; özel günler yerine küçük jestlerin değerini daha çok önemsiyor.

Hem Popüler Hem Sanatsal Başarı

Selma karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Sevinç, sanat filmlerinde de yeteneğini kanıtladı. “Sanki Her Şey Biraz Felaket” adlı ödüllü filmdeki performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı. Oyunculuğun iki farklı yönünde de başarıyla yürüyen Sevinç, bu yönüyle çok yönlü bir kariyer inşa etmeye kararlı.

Geleceğe Umutla Bakan Bir Yıldız

Melis Sevinç, oyunculukta sadece parlamakla kalmıyor, aynı zamanda kalıcı olmak istiyor. Disiplinli yapısı, eğitime verdiği önem ve seçici rol tercihleriyle sektörde uzun yıllar kalabilecek potansiyele sahip. Genç yaşına rağmen hem profesyonel hem de duygusal olgunluğu taşıyan Sevinç’in önümüzdeki dönem projeleri şimdiden merakla bekleniyor.