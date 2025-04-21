Türk-Kore-ABD İşbirliğinde Yeni Dönem: TACCI, Atlanta’da Küresel Anlaşmalara İmza Attı

Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), uluslararası iş dünyasında dikkat çeken yeni adımlar atmaya devam ediyor. 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Atlanta, Georgia’da düzenlenen World Korean Business Convention (WKBC) 2025 etkinliğinde TACCI, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önemli kurumlarla stratejik ortaklıklar kurarak büyük bir diplomatik ve ticari başarıya imza attı.

Üç Kıtadan Kurulan Bağ

Etkinlik kapsamında, TACCI Başkanı Ali Koçak’ın liderliğinde gerçekleşen resmi temaslarda Güney Kore’den beş saygın firma ve ticaret odasıyla birlikte, ABD’nin Georgia eyaletindeki Gwinnett Ticaret Odası ile toplamda altı adet Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Bu protokoller, taraflar arasında teknoloji transferi, bilgi paylaşımı ve yatırım iş birliklerini kapsıyor. Aynı zamanda ticaret hacmini artıracak ortak projelerin ve girişimlerin önünü açmayı hedefliyor.

Uluslararası İşbirliğinin Güçlü Mesajı

Gwinnett Ticaret Odası Başkanı ve CEO’su Nick Masino, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada Türkiye heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu ortaklıklar bölgesel ticaretin küresel boyuta taşınması için müthiş bir başlangıç,” ifadelerini kullandı. Ali Koçak ise bu iş birliklerinin yalnızca iş dünyasına değil, aynı zamanda kültürel diplomasiye de katkı sağladığını vurgulayarak, “Türkiye’nin küresel ticaretteki pozisyonunu Türk-Amerikan topluluğunun desteğiyle daha da güçlendirmeye kararlıyız,” dedi.

TACCI Southeast Kuruluyor

WKBC 2025 etkinliği yalnızca ticari imzalarla sınırlı kalmadı. TACCI, Amerika’nın güneydoğusunda faaliyet gösterecek yeni bir bölge temsilciliği olan “TACCI Southeast (TACCI SE)” oluşumunun resmi hazırlıklarını da başlattı. Bu yeni temsilcilik sayesinde Türkiye ile başta Georgia olmak üzere Güneydoğu eyaletleri arasında doğrudan ticaret ilişkilerinin kurulması hedefleniyor. Böylece Türk girişimcilerin bölgedeki pazarlara daha etkin biçimde erişimi sağlanacak.

Kültürel Etkileşim ve İş Dünyası El Ele

“Mega ölçekli küresel iş fuarı” temasıyla düzenlenen WKBC 2025; devlet yetkililerini, özel sektör temsilcilerini, yatırımcıları ve medya mensuplarını bir araya getirdi. Etkinlikte yalnızca ekonomik konular değil, aynı zamanda K-pop performansları, geleneksel Kore mutfağı tanıtımları ve kültürel sergilerle ülkeler arası dostluğun pekiştirilmesine de katkı sağlandı.

Medya Desteği ve Vizyoner Liderlik

TACCI Başkanı Ali Koçak’ın medya danışmanı Melih Göğebakan da etkinlik süresince kurumsal tanıtım ve iletişim faaliyetlerini üstlendi. Göğebakan, yaptığı açıklamada, Sayın Koçak’ın vizyoner liderliğinde böylesine önemli bir etkinlikte görev almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Ayrıca medya koordinasyonunun, bu tür uluslararası başarıların doğru şekilde duyurulması açısından hayati rol oynadığını belirtti.

TACCI’nın Stratejik Vizyonu

TACCI, yalnızca iş dünyasıyla sınırlı kalmayan, aynı zamanda kültürler arası köprü kurma vizyonunu da sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, Türk iş dünyasının küresel ağlara daha güçlü şekilde entegre olmasını sağlayacak. Bu tür iş birlikleri, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırırken, Türk markalarının uluslararası pazarlarda daha görünür olmasını sağlayacak.