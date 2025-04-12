şletmeler ve Adaylar Aynı Masada: New York’un Geleceği Konuşuldu

New York’ta düzenlenen Belediye Başkan Adayları Forumu, küçük işletmelerin geleceğine ışık tutan önemli bir platform olarak dikkat çekti. Başkan Danışmanı Melih Göğebakan’ın da organizasyonunda yer aldığı etkinlik; Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Koçak’ın liderliğinde, Hispanik Ticaret Odası, Dünya Çeşitli Ticaret Odaları ve Brezilya İşletmeleri Derneği iş birliğiyle gerçekleşti.

Etkinliğe aynı zamanda New York Ticaret Odası, Kore Amerikan Dernekleri Federasyonu (KAAGNY), Kore Amerikan Ticaret Odası USA (KACCUA) ve Brooklyn College - New York Şehir Üniversitesi (CUNY) de güçlü destek sağladı. Bu birliktelik, şehrin tüm ticari ve akademik dinamiklerinin bir araya geldiği örnek bir sinerji ortamı oluşturdu.

Adaylardan İşletmelere Net Mesajlar

Etkinliğin merkezinde, New York’un farklı bölgelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını dinleyen belediye başkan adayları vardı. Forum boyunca, adaylar kendi vizyonlarını ve bu işletmelere yönelik projelerini aktarma fırsatı buldu.

Katılımcılar; vergi yükü, kira maliyetleri, teknolojiye uyum ve dil bariyerleri gibi konularda taleplerini dile getirdi. Adayların bu taleplere doğrudan yanıt vermesi ve çözüm önerileri sunması, forumun etkileyiciliğini artırdı.

Brooklyn College’dan Akademik Bakış

New York Şehir Üniversitesi’ne bağlı Brooklyn College’ın etkinliğe sağladığı stratejik katkı da göz ardı edilemezdi. Akademik çevreler, özellikle işletme yönetimi ve girişimcilik alanlarında sunabilecekleri destekleri ve şehrin ekonomik yapısına dair analizlerini katılımcılarla paylaştı. Bu akademik katkı, forumu sadece bir siyasi buluşma değil, aynı zamanda bilgi temelli bir tartışma platformuna dönüştürdü.

TACCI USA Başkanı’ndan Kritik Uyarı

Etkinlikte özel bir vurgu da Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Koçak’tan geldi. Koçak, devlet nezdinde tanınan TACCI USA’nın adını taklit eden yapılara karşı uyarıda bulunarak, "Gerçek temsilcileri dikkatle ayırt edin, taklitlerden sakının" dedi. Bu açıklama, ticaret dünyasında güvenilir temsilin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Küçük İşletmelerin Gücü Ortaya Kondu

Forumda öne çıkan en büyük mesajlardan biri, küçük işletmelerin şehrin ekonomik direncindeki kilit rolü oldu. Melih Göğebakan, yaptığı açıklamada etkinliğin yalnızca bir onur vesilesi değil, aynı zamanda şehir geleceğine doğrudan katkı sunan bir platform olduğunu vurguladı.

“Bu gibi forumlar sayesinde yalnızca karar vericiler değil, toplumun her kesimi sesini duyurabiliyor,” diyen Göğebakan, bu sinerjinin New York’un çeşitliliğinden ve kapsayıcı yapısından beslendiğini ifade etti.

Katılım ve Dayanışma Mesajı

Etkinlik, farklı etnik ve sektörel topluluklardan temsilcilerin bir araya gelmesiyle, çok sesli ve kapsayıcı bir demokrasi örneği sergiledi. Katılımın yüksek olduğu etkinlikte Hispanik, Asyalı ve Afrikalı-Amerikan toplulukları da aktif biçimde yer aldı.

İş dünyasının geleceğini doğrudan ilgilendiren konuların tüm taraflarca dile getirildiği bu forum, ilerleyen günlerde New York’ta daha adil, kapsayıcı ve güçlü bir ekonomi yaratılması adına atılmış önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.