ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs 2025’e ait istihdam verilerini açıkladı. Rapor, iş gücü piyasasının hala güçlü seyrettiğini gösterdi.

Tarım dışı istihdam 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerine çıktı. Analistler, bu dönemde 126 binlik bir artış öngörüyordu.

İstihdamın lokomotifi: Sağlık ve hizmet sektörü

Mayısta en fazla istihdam artışı, sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve eğlence-konaklama sektörlerinde kaydedildi. Buna karşılık, federal kamu alanında sınırlı da olsa istihdam daralması görüldü.

Önceki iki aya ilişkin veriler ise revize edildi:

Mart ayı 185 binden 120 bine Kış Sofralarına Şifa ve Lezzet Katın İçeriği Görüntüle

Nisan ayı 177 binden 147 bine düşürüldü

Bu güncellemeler, önceki dönemlerdeki istihdam ivmesinin aslında daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

İşsizlik oranı sabit, katılım azaldı

Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 ile sabit kalırken, işsiz sayısı 71 bin kişi artarak 7 milyon 237 bine çıktı.

İşgücüne katılım oranı ise hafif gerileyerek yüzde 62,4 olarak ölçüldü (önceki: %62,6).

Ücretlerde yukarı yönlü sürpriz

Fed’in dikkatle izlediği göstergelerden biri olan ortalama saatlik kazanç, mayısta yüzde 0,4 artarak 36,24 dolara yükseldi.

Beklentiler %0,3 düzeyindeydi. Bu artış, ücretlerin enflasyon üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Nisanda saatlik kazanç %0,2 artmıştı.

Öte yandan, haftalık ortalama çalışma süresi 34,3 saat ile son üç ayda değişmedi.

Fed politikaları için sinyal niteliğinde

Bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim süreciyle ilgili kararlarını etkileyebilir. Ücret artışlarındaki hızlanma ve iş gücü piyasasındaki dirençli yapı, enflasyonla mücadelede dikkatle izlenmeye devam edecek.