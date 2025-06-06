Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı kapsamında Konya’da vekaletle kesilen 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kurbanlar, TDV Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindeki ekiplerin gözetiminde, Konya’daki modern entegre tesiste tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vekaleti kesildi

TDV yetkilisi Mustafa Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içindeki 6 ilde toplam 8 kesim noktasında organizasyon yürütüldüğünü belirtti.

Eşer, "Vekaletle kurban kesiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da iki kurbanı bulunuyor. Onların kesimi de burada gerçekleşti," dedi.

Etler şoklanarak paketleniyor

Kesimlerin ardından kurban etlerinin kemiklerinden ayrılarak şoklandığını aktaran Eşer, “5 ve 10 kiloluk hijyenik paketler hâlinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Amacımız hem ibadet bilinciyle kesilen kurbanların doğru şekilde değerlendirilmesi hem de paylaşma kültürünü yaşatmak,” ifadelerini kullandı.

Konya’da binlerce aileye ulaşacak

Eşer, Konya özelinde toplam 4.025 kurban hissesinin etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını vurguladı.

Vakfın Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da titizlikle çalıştığını belirten Eşer, bağışçılara da teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırarak dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmayı sürdürüyor.