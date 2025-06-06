Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, Muğla’nın turistik ilçelerine akın etti. Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye’de sahillerde yoğunluk oluştu.

Muğla genelinde hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 22 dereceye kadar çıktı. Güneşli ve sıcak havayı değerlendiren tatilciler, plajlarda denize girip güneşlendi. Su sporlarına olan ilgi de dikkat çekti.

Bodrum’da kıyılar hareketlendi

Bodrum’da Yahşi, Gümbet, Kumbahçe, Bitez ve Torba sahillerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Denize girenler serinlerken, bazıları sahil kafelerinde zaman geçirdi. Turistik tesislerdeki doluluk oranı, sezonun hareketli başladığını gösterdi.

Akyaka’da doğa ve spor iç içe

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, özellikle Ege bölgesinden gelen günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. Halk plajında serinleyen kalabalık dikkat çekerken, Gökova Körfezi’nde yapılan tekne turlarına ilgi yoğundu. Ayrıca kano ve rüzgar sörfü gibi doğa sporlarına da yoğun katılım oldu.

Marmaris ve Fethiye’de su sporları revaçta

Marmaris’in Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk yaşandı. Tatilciler, denize girmenin yanı sıra jet ski ve deniz paraşütü gibi aktivitelerle adrenalin dolu anlar yaşadı.

Fethiye’de ise Ölüdeniz’deki Belcekız ve Kumburnu Plajı ile Çalış Plajı, ziyaretçi akınına uğradı. Görsel güzellikleriyle öne çıkan bu bölgelerde turistler bolca fotoğraf çekti, su sporlarına katıldı.

Trafikte havadan denetim yapıldı

Artan araç trafiği nedeniyle güvenlik güçleri karadan ve havadan denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ula-Menteşe ve Gökova-Marmaris güzergahlarında helikopter ve dronlarla ihlalleri tespit etti. Kural ihlali yapan sürücülere uygulama noktalarında cezai işlem uygulandı. Sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı.