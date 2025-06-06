Gazze Şeridi’nde Kurban Bayramı, sevinçten çok hüzünle geçti. İsrail’in aylardır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yakınlarını kaybeden Filistinliler, bayram sabahını mezarlıklarda geçirdi.

Han Yunus’taki kabristanlarda dualar okunurken, yüzlerde derin acı ve çaresizlik vardı. Savaşta ailesini kaybeden Amal ed-Dah, bayram sabahı oğlunun, kızının ve torunlarının mezarları başında Kur’an okuyarak dua etti.

“Oğlum ve yedi çocuğuyla birlikte şehit olan kızım burada yatıyor. Artık bayram diye bir şey yok, sadece kayıplarımız var,” dedi.

“İkinci bayram, yine kurban yok”

Filistinli Um Ahmed Uveyde de aynı mezarlıkta dua ederken, bu bayramın da geçen yılki gibi kurban kesmeden, açlık ve korku içinde geçtiğini söyledi.

“İkinci kez kurban kesemeden, evsiz ve sevdiklerimizden uzak bir bayram geçiriyoruz. Bu savaş artık bitmeli. Bayram ancak barışla yaşanır” ifadelerini kullandı. Bayraktar: Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek “kızıl elma”mız İçeriği Görüntüle

“Arap dünyasına çağrımız var: Sessiz kalmayın”

Um Ahmed, yalnız bırakıldıklarını hissettiklerini belirterek Arap ülkelerine seslendi:

“Gazze halkı için artık söz değil, eylem zamanı. Bu soykırımı durdurmak için sesinizi yükseltin.”

Savaşın izleri her yerde

Han Yunus’taki mezarlık çevresindeki yıkılmış evler, Gazze’de süren insani felaketin sessiz tanıkları. Her yaştan insan, kayıplarının yasını tutarken bir yandan hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hayatta kalanlar için ise bayram, sadece takvimde bir tarih.