Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde günübirlik ziyaretçilerin akınına uğradı. “Sakin Kent” unvanına sahip turistik bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta gibi yakın illerden gelen yerli turistler, sabah saatlerinden itibaren Akyaka yollarında yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri, artan araç hareketliliğine karşı bölgede denetimlerini artırdı.

Plajlara ulaşmakta zorlandılar

Özellikle Gökova Körfezi’ne bakan sahil hattında, Akçapınar, Çınar ve Turnalı gibi popüler plajlara ulaşmak isteyen ziyaretçiler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı bölgede yoğunluk öğle saatlerine kadar devam etti.

Kadın Azmağı’nda tekne ve kano keyfi

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistler, Kadın Azmağı Deresi’nde düzenlenen tekne turlarına katılarak doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Bazı tatilciler ise dere üzerinde kano yaparak serinlemeyi tercih etti.

Akyaka esnafı da oluşan bu yoğunluktan memnuniyet duyarken, yetkililer vatandaşlara yoğun saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.