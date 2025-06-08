İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından Gazze’ye gönderilen insani yardım gemisi Madleen’in, kıyıya ulaşmadan durdurulması için orduya kesin talimat verdi.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemide yer alan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i ve beraberindeki 11 kişiyi hedef alarak, “Yahudi karşıtı Greta ve Hamas propagandacılarına sesleniyorum: Geri dönün. Gazze’ye ulaşamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

12 kişilik gönüllü ekip Mısır kara sularında

1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden yola çıkan 18 metrelik Madleen yelkenlisinde, Greta Thunberg’in yanı sıra İrlandalı aktör Liam Cunningham ve çok sayıda uluslararası gönüllü yer alıyor. Gemi şu anda Mısır kara sularında Gazze’ye doğru ilerliyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla sivil misyonlar düzenliyor. Madleen, bu kapsamda yola çıkan son gemi oldu.

İsrail ordusu hazırlıklarını sürdürüyor

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım gemisinin Gazze’ye ulaşmasını engellemek için deniz kuvvetlerinin hazır olduğunu belirtti. Defrin, İsrail'in “deniz, hava ve kara unsurlarıyla müdahaleye hazır olduğunu” söyledi.

Bir önceki gemiye İHA saldırısı

Koalisyonun daha önce yola çıkardığı “Conscience” adlı başka bir gemi, 2 Mayıs’ta Malta açıklarında insansız hava aracı saldırısına maruz kalmıştı. Saldırının kim tarafından yapıldığı netlik kazanmasa da olay ciddi endişe yaratmıştı.

Uluslararası gerilim tırmanıyor

İsrail’in bu son çıkışı, sivil yardım girişimlerine karşı askeri müdahaleyi gündeme taşıdı. Gazze’deki ağır insani krize dikkat çekmek isteyen gönüllülerin karşılaştığı tehditler, dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor.