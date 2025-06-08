Kırşehir'de bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza kesildi. Polis, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Oyun kâğıtları ve paralar ele geçirildi

Denetimde, kumar oyununda kullanılan iki deste iskambil kâğıdı ile bir miktar paraya el konuldu. Olay yerinde bulunan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 36 bin 988 TL para cezası kesildi.

İş yeri sahibine suç duyurusu

İş yerinin sahibi A.S.K. gözaltına alındı. Hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Polis uyardı: Denetimler sürecek

Polis, vatandaşlara kumar ve benzeri yasa dışı faaliyetlere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kırşehir genelinde benzer denetimlerin süreceği vurgulandı.