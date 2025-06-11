CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Başarır, “Seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Senin gibi başkanların çoğalması için çalışacağız” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Zeyrek’in bir yıllık görev süresinde halkla güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayan Başarır, “Manisa’nın Ferdi Babasıydı. Sağcısıyla solcusuyla herkes dün gözyaşı döktü. Çünkü o halkın başkanıydı.” dedi.

"Kapıları kaldırıp halkın başkanı oldu"

Başarır, Zeyrek’in seçildikten sonra belediyedeki giriş kartlarını iptal ettiğini ve herkese kapısını açtığını hatırlattı. “‘Bu makam halkın emanetidir’ demişti. O yüzden bu kadar çok sevildi” dedi.

Soruşturma yakından takip ediliyor

Zeyrek’in ölümüyle ilgili süren adli soruşturmayı da yakından takip ettiklerini belirten Başarır, kamuoyunun olayın detaylarını bilme hakkı olduğunu vurguladı.

“Çarpıldı” ifadesine sert tepki

Zeyrek’in vefatına dair bir gazetenin kullandığı "çarpıldı" ifadesine tepki gösteren Başarır, “Bu nasıl vicdan? Hangi insan böyle bir başlık atabilir? Ailesine, çocuklarına hiç mi saygınız yok?” diyerek haberi sert dille eleştirdi.

Halk TV’ye destek çağrısı

Başarır ayrıca, hakkında yakalama kararı çıkarılan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu için destek çağrısı yaptı. “Halk TV’nin kalemine, ekranına sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa ve Beylikdüzü eleştirisi

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yaşanan süreci de değerlendiren CHP’li Başarır, halkın iradesine aykırı olarak seçilmeyen bir ismin koltuğa oturduğunu söyledi:

“O koltuk sana ait değilse, oturma. Halk seni seçmedi.”

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunlarına rağmen İzmir’e nakledilmesini de eleştiren Başarır, bu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Ümit Özdağ hakkında açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargı sürecine ilişkin gelen soruya da yanıt veren Başarır, “1980 darbesinde bile liderler bu kadar uzun tutuklu kalmadı. Hukukun ve demokrasinin peşini bırakmayacağız” dedi.