Doğu Afrika ülkesi Malavi, göle kıyısı olan halkın gece balıkçılığıyla geçimini sağladığı eşsiz bir yaşam döngüsüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle Mangochi kentinin Malavi Gölü’ne bakan kıyı bölgelerinde bu gelenek, bölgenin ana ekonomik faaliyetlerinden biri haline gelmiş durumda.

Her gün gün batımıyla birlikte teknelerine binen balıkçılar, gece boyunca gölde avlanıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte karaya dönen balıkçılar, tuttukları balıkları yerel pazarlarda veya çevredeki şehirlerdeki balıkçılara satarak geçimlerini sağlıyor.

Gece gölde, gündüz pazarda

Balıkçılar için yaşam, akşam göle açılmakla başlıyor. Motorlu teknelerle gölün derinliklerine ilerleyen balıkçılar, hava aydınlanana kadar av yapıyor. Sabah olduğunda ise ilk durak kıyı ve ardından pazar tezgahları oluyor.

Bu düzenli döngü, Malavi Gölü çevresindeki topluluklar için hem bir geçim kaynağı hem de kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel pratik.

Malavi Gölü’nün sunduğu yaşam

Afrika’nın en büyük tatlı su göllerinden biri olan Malavi Gölü, yüzlerce balık türüne ev sahipliği yapıyor. Göl, yalnızca Malavi’de değil, aynı zamanda Mozambik ve Tanzanya kıyılarında da ekonomik yaşamın merkezi konumunda.

Balıkçılar, gölün doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmaya çalışırken, bölgedeki yaşam da suyun ritmine göre şekilleniyor.