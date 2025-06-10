Altın piyasası yeni haftaya yatay bir görünümle girdi. Altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla 4.198 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü %0,5 artışla 4.194 TL'den kapatmıştı.

Yeni günde ise fiyatlamalar sınırlı bir değişim gösteriyor. Çeyrek altın 6.920 TL, cumhuriyet altını 27.570 TL seviyesinden satılıyor.

Ons altın sınırlı yükselişte

Uluslararası piyasalarda ons altın, yüzde 0,1 oranında yükselişle 3.329 dolar seviyesine çıktı. Piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen iyimser mesajların etkili olduğu görülüyor.

ABD’li yetkililerden yapılan açıklamalarda, görüşmelerin “güzel” ve “verimli” geçtiği ifade edilirken, Başkan Trump da Londra’daki temaslardan olumlu haberler aldıklarını duyurdu.

Teknik görünüm ve veri gündemi izleniyor

Analistlere göre, ons altında teknik açıdan 3.350 dolar seviyesi direnç, 3.300 dolar ise destek olarak öne çıkıyor.

Bugün piyasaların radarında, yurt içinde açıklanacak olan hazine nakit dengesi ve yurt dışında Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi yer alıyor. Ayrıca ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verileri, altının küresel yönü açısından kritik önemde.