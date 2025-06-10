Kurban Bayramı’nın son günlerine yaklaşırken İstanbul’da gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin kentin dört bir yanındaki sıkı denetimleri, güvenlik önlemlerinin ne kadar kapsamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

302 binden fazla kişiye GBT sorgusu yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan denetimler, iki aşamalı şekilde yürütüldü. İlk etapta saat 20.00 ile 22.00 arasında 215 noktada sabit yol kontrolleri gerçekleştirildi. Bu kontrollerde 1414 polis görev aldı. Havadan polis helikopteri, denizden ise 5 bot denetimlere destek verdi.

İkinci aşama ise saat 22.00 ile 23.59 arasında yapıldı. Bu bölümde 1341 personel, umuma açık alanlarda kimlik ve belge denetimi yaptı. Toplamda 302 bin 287 kişi sorgulandı.

Suçtan aranan 205 kişi yakalandı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 205 kişi dahil olmak üzere 513 kişi gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve toplamda 63 fişek ele geçirildi.

Ekipler aynı zamanda 782 gram uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 liraya da el koydu.

İş yerleri ve trafiğe de denetim

Toplamda 175 iş yeri denetlendi. İki işletmeye işlem uygulanırken, yedi yabancı uyruklu kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri ise 39 bin 687 araç ve 2 bin 655 motosikleti inceledi.

Bu kontroller sırasında 1471 araç ve motosiklet ile 10 sürücü hakkında işlem yapıldı. 5 araç trafikten men edilirken, toplamda 1 milyon 16 bin 969 TL trafik cezası kesildi.

Bayramda güvenlik ön planda

Emniyet yetkilileri, vatandaşların bayramı huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için denetimlerin süreceğini belirtti. “Huzur İstanbul” uygulamaları, olası suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edecek.