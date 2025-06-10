Edirne’de, doğayla iç içe yeni bir keşif noktası oluşturuldu. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan "Koku Tüneli", hem kokusuyla hem de görüntüsüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı enstitü tarafından hazırlanan proje kapsamında, yaklaşık 100 farklı kokulu bitki tünel boyunca dizildi. Çiçeklerin açtığı yaz döneminde rengarenk bir görünüm sunan tünel, Edirne’de doğayla buluşmak isteyenler için yeni bir alternatif haline geldi.

Doğadan gelen koku: Edirne gülü, hanımeli ve yasemin

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada “Koku Tüneli”nin sadece görsel bir unsur olmadığını, aynı zamanda koku duyusunu da harekete geçiren bir deneyim sunduğunu söyledi.

Tünelde yer alan başlıca bitkiler arasında Edirne gülü, hanımeli, Arap yasemini ve mor salkım gibi yoğun aromalı türler bulunuyor. Tülek, “Her biri farklı mevsimlerde çiçek açan bu bitkiler, bahçeyi yıl boyunca canlı tutuyor,” dedi.

Eğitim ve tarımsal yayım da hedefleniyor

Bahçede sadece tünel değil, aynı zamanda tarımsal araştırmalar da yürütülüyor. Bölgeye uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin deneme ekimleri yapılıyor. Bu bitkilerin adaptasyon süreçleri izlenerek, tarımsal potansiyeli olan türlerin bölge çiftçilerine tanıtılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Valilik öncülüğünde oluşturulan Çocuk Tarım Akademisi aracılığıyla öğrencilere doğa sevgisi ve bitki bilgisi aşılanıyor. Eğitimlerde hem gözlem hem uygulama imkanı sunuluyor.

Ziyaretçilere açık, bilgilendirme ücretsiz

Tülek, özellikle yaz aylarında ziyaretçilere kapılarını açtıklarını ve teknik personelin gelen konuklara bitkiler hakkında bilgi verdiğini belirtti. “Koku Tüneli sadece bir peyzaj çalışması değil; doğayla temas, eğitim ve farkındalık için çok yönlü bir alan,” dedi.