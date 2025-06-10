Dolar/TL, yeni işlem gününe sınırlı değişimle başladı. Kur, saat 09.35 itibarıyla 39,2640 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yüzde 0,2’lik artışla 39,2790 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugüne sakin bir başlangıç yaptı. Döviz piyasasında benzer bir görünüm hakim; avro/TL 44,8540 ile yatay seyrederken, sterlin/TL yüzde 0,1 gerileyerek 53,1560 seviyesinde bulunuyor.

Ticaret görüşmeleri takipte

Küresel piyasalar ise ABD ile Çin arasında süren ticaret görüşmelerine odaklanmış durumda. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin “güzel” geçtiğini açıklarken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick görüşmeleri “verimli” olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Londra’daki temaslara dair olumlu sinyaller verdi. Buna karşın, Çin ve Japonya ekonomilerinden gelen karışık veriler küresel fiyatlamalarda dalgalanmaya neden oluyor.

Dolar endeksi de bu gelişmelerin etkisiyle yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesine yükseldi.

Piyasaların odağında ABD enflasyonu var

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak olan hazine nakit dengesi verisinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni verisinin izleneceğini belirtiyor.

Ancak haftanın asıl odak noktası, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verileri. Verilerin Fed’in para politikası üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.