Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk beş ayında yürütülen gümrük operasyonlarıyla yasa dışı ticarete ağır darbe vurdu. Ocak-mayıs döneminde toplam 3.081 operasyonda, yaklaşık 26 milyar 449 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, operasyonların ileri düzey teknoloji sistemleri ve veri analiz teknikleriyle desteklendiği belirtilirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %95’lik bir artış yaşandığı vurgulandı.

Mayıs ayında 9,9 milyar liralık kaçak mal yakalandı

Mayıs ayı özelinde gerçekleştirilen denetimler ise dikkat çekici rakamlarla öne çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık %140 artış gösteren operasyonlar sonucunda yalnızca mayısta 9 milyar 903 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Sadece mayısta:

3,8 ton uyuşturucu , Gazze’ye giden geminin İsrail engellemesine Yılmaz'dan tepki! İçeriği Görüntüle

4 milyon 858 bin adet tekstil ürünü ,

2 milyon 112 bin farklı eşya ,

182 lüks araç ve daha birçok kaçak mal yakalandı.

Bunların dışında, elektronik cihazlar, tarihi eserler, canlı hayvanlar gibi çok çeşitli ürünlerin yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

İlk 5 ayda 15 ton uyuşturucu ve milyonlarca kaçak ürün

Bakanlık verilerine göre, yılın ilk 5 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen ürünler arasında:

15,2 ton uyuşturucu ,

79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki ,

33 milyon 334 bin tekstil ürünü ,

20 milyon 47 bin çeşitli eşya bulunuyor.

“Kaçakçılığa karşı sıfır tolerans”

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın yalnızca ekonomik değil, sosyal boyutta da büyük zararlar doğurduğuna dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Haksız rekabete yol açan, ekonomimize zarar veren ve halk sağlığını tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasal ticareti koruma ve gençlerimizi bu tehditlerden uzak tutma hedefiyle tüm birimlerimizle kararlıyız.”