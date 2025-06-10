İstanbul, Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik ve toplu ulaşımda büyük bir yoğunlukla güne başladı. Kentin her iki yakasında sabah saatlerinde ciddi araç ve yolcu yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda köprü yönüne trafik durma noktasında

D-100 kara yolunda Edirne yönünde Kartal’dan başlayarak Göztepe’ye kadar süren araç yoğunluğu, Avrasya Tüneli öncesinde trafiği neredeyse durma noktasına getirdi. Maltepe çevresinde ise ters yönde ilerleyen sürücüler de zaman zaman yavaşlamak zorunda kaldı.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde trafik, Pendik gişelerinden başlayarak Çamlıca gişelerine kadar aralıksız devam etti. Ankara yönünde ise akıcı bir trafik gözlemlendi.

Avrupa geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden ana arterlerde sabah saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Uzunçayır’dan başlayan yoğunluk köprü girişine kadar uzanırken, Kozyatağı-Kavacık hattı boyunca trafik yavaşladı.

Avrupa Yakası’nda da benzer bir manzara vardı. D-100 kara yolunda Avcılar, Bakırköy, Haliç, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar adım adım ilerledi. TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt ile Mahmutbey gişeleri arasında sürücüler zor anlar yaşadı.

Toplu ulaşımda sabah izdihamı

Özellikle işe ve okula dönüşlerin çakışması nedeniyle toplu taşımada da yoğunluk gözlemlendi. Metrobüs durakları ve metro istasyonlarında sabah saatlerinde büyük kalabalıklar oluştu. Aktarma noktalarında uzun kuyruklar dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait CepTrafik uygulamasına göre, saat 08.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 seviyesine ulaştı. Bu oran Anadolu Yakası’nda yüzde 63, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 45 olarak kaydedildi.

Sürücülere ve yolculara uyarı

Yetkililer, bayram dönüşlerinin pazartesiye sarkması nedeniyle trafik yoğunluğunun gün boyunca etkili olabileceğini belirterek, toplu taşımanın tercih edilmesi ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.