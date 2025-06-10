ABD ile Çin arasında Londra’da süren ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Tarafların nadir toprak elementleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ele aldığı temaslar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmeleri “güzel” olarak nitelendirirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick “verimli” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ise Çin ile görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ve Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminin artırılmasını istediklerini dile getirdi.

Wall Street alıcılı kapandı

Görüşmelere dair iyimserlik, ABD borsalarında yükselişi beraberinde getirdi. Nasdaq endeksi yüzde 0,31, S&P 500 yüzde 0,09 artarken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. Vadeli işlemler yeni güne pozitif başladı.

Apple hisseleri yüzde 1,2 düşerken, Qualcomm’un Alphawave Semi’yi 2,4 milyar dolara satın alma anlaşması sonrası hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Warner Bros. Discovery hisseleri ise şirketin yeniden yapılanma planı nedeniyle yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Dolar güçlendi, altın geriledi

Tahvil piyasasında alışlar öne çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesine indi. Dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek 99,2’ye çıktı. Altının ons fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 3.307 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 66,8 dolarda işlem görüyor.

Avrupa ve Asya borsalarında görünüm

Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları günü düşüşle tamamladı. Ancak vadeli kontratlar pozitif açılışlara işaret ediyor. NATO ve İngiltere hükümeti arasında Londra’da gerçekleşen görüşmelerin ardından bölgesel güvenlik vurgusu yapıldı.

Asya’da da olumlu hava devam etti. Nikkei 225 yüzde 0,9, Kospi yüzde 0,2, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hang Seng endeksi yüzde 0,4 oranında artış kaydetti.

Yurt içi piyasalar tatil sonrası yeniden açıldı

Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalar bugün itibarıyla yeniden işleme açıldı. BIST 100 endeksi en son işlem gününde yüzde 0,12 artışla 9.486,56 puandan kapanmıştı. Dolar/TL kuru 39,2830 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Türkiye'de hazine nakit dengesi verisi, Avro Bölgesi'nde ise Sentix yatırımcı güveni endeksi takip edilecek. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 direnç, 9.400 ve 9.300 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.