İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisine İsrail tarafından düzenlenen müdahalenin ardından, İsrail’in Madrid Büyükelçiliği’nde görevli maslahatgüzarı bakanlığa çağırarak diplomatik protesto iletti.

İspanyol Dışişleri yetkilileri, gemide bir İspanyol vatandaşının da yer aldığını hatırlatarak, müdahaleyi kınadıklarını ve operasyonun uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurguladı. Bakanlık, yapılan askeri müdahalenin insani değerlere aykırı olduğunu belirtti.

“Gemideki İspanyol aktivistle iletişim sürüyor”

İspanyol haber ajansı EFE’ye konuşan kaynaklara göre, gemide yer alan İspanyol insan hakları savunucusu Sergio Toribio ve ailesiyle doğrudan iletişim halinde olunduğu, ayrıca İsrail makamlarıyla da temasların sürdüğü aktarıldı.

İspanya Dışişleri, daha önce de 21 Mayıs’ta Batı Şeria’daki Cenin kampında yabancı diplomatları hedef alan saldırı nedeniyle İsrail maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı.

Diplomatik gerilim tırmanıyor

İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıma kararı almasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Madrid Büyükelçisi’ni geri çağırmıştı. Bu nedenle İsrail’i şu anda İspanya’da maslahatgüzar düzeyinde bir temsilci temsil ediyor.

Bu son adım, Madrid ile Tel Aviv arasında halihazırda gergin olan ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu.

Madleen gemisinde 12 aktivist vardı

Madleen isimli yelkenli, Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından organize edilen insani yardım misyonunun bir parçasıydı. 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden hareket eden gemide, aralarında Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, Almanya’dan Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad gibi isimlerin yer aldığı 12 gönüllü bulunuyordu.

Gemidekiler, müdahale durumunda direniş göstermeyeceklerini ve tamamen barışçıl bir yaklaşım benimseyeceklerini daha önce duyurmuştu. Ancak İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırma girişimi olarak nitelendirdiği bu misyonu engellemişti.