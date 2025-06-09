Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım taşıyan “Madleen” gemisine gerçekleştirdiği müdahaleyi sert sözlerle kınadı.

Öztürkler, yayımladığı yazılı açıklamada, gemide sadece yardım taşıyan gönüllülerin bulunduğuna dikkat çekerek, saldırının hem insani hem de hukuki değerler açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Bu saldırı sadece bir gemiye değil, vicdanlara yöneliktir”

İsrail’in uluslararası sularda sivil bir yardım gemisine saldırmasının insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Madleen gemisine yapılan bu saldırı, yalnızca bir yardım girişimine değil, evrensel vicdanlara yönelmiş bir şiddet eylemidir” ifadelerini kullandı.

KKTC’den Filistin’e güçlü destek

Ziya Öztürkler açıklamasında, “Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı olarak gördüğümüz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Temennimiz, İsrail’in bu hukuk dışı ve sivil girişimlere yönelik saldırılarını derhal durdurmasıdır” dedi.

Açıklama, KKTC’nin Filistin meselesindeki tutumunu bir kez daha netleştirirken, İsrail’in uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

Ne olmuştu?

“Madleen” isimli gemi, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış, gemide aralarında Avrupa Parlamentosu üyeleri ve aktivistlerin de bulunduğu 12 kişi yer almıştı. İsrail ordusu, uluslararası sularda gemiye müdahale etmiş, gemiyle irtibat kesilmişti.