AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan sivil "Madleen" gemisine İsrail güçleri tarafından yapılan müdahaleyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

Ala, paylaşımında İsrail hükümetine sert sözlerle yüklenerek, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemiye İsrail'in müdahalesi, Netanyahu hükümetinin insanlık dışı haydutluklarına bir yenisini daha eklemiştir” ifadelerine yer verdi.

“Bu soykırım insanlık var oldukça unutulmayacak”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da dikkat çeken Ala, bölgede yaşananları “topyekûn bir katliam” ve “acımasız bir soykırım” olarak nitelendirdi. Ala, “Bir toplumun topyekun katliama tabi tutulduğu acımasız soykırım, insanlık var oldukça unutulmayacaktır” açıklamasında bulundu.

Ala’nın paylaşımı, kamuoyunda geniş yankı bulurken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan destek mesajları aldı.

İsrail ordusunun dün yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etmesi, uluslararası kamuoyunda da tepkiyle karşılanmıştı. Gemide 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu ve irtibatın kesildiği açıklanmıştı.