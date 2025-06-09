Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 ülkeyi kapsayan seyahat yasağı kararı, protestoların sürdüğü bir ortamda yürürlüğe girdi. Los Angeles'ta düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen gösteriler sürerken, ABD’ye girişi yasaklanan ülke vatandaşlarıyla ilgili karar uygulanmaya başlandı.

Trump, 5 Haziran’da imzaladığı kararnameyle, ulusal güvenlik gerekçesiyle birçok ülkeye vize ve seyahat kısıtlamaları getirmişti. Yasak, ağırlıklı olarak Afrika ve Orta Doğu ülkelerini hedef alıyor.

Seyahat yasağı getirilen ülkeler belli oldu

Yeni uygulamayla birlikte Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye seyahati durduruldu.

Bunun yanı sıra Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella gibi ülke vatandaşları için de kısıtlayıcı önlemler yürürlüğe kondu. Bu ülkelerden gelen başvurular bireysel değerlendirmeye tabi tutulacak.

İstisnalar uygulanacak

Kararnameye göre ABD’de hâlihazırda yasal olarak yaşayan, geçerli vizesi olan ya da ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet eden kişilere yasaktan muafiyet sağlanabilecek. Uygulama, tamamen sınırlayıcı değil; ancak başvurular titizlikle incelenecek.

Trump, Beyaz Saray'ın X (eski Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemize zarar verme potansiyeli taşıyan kişilerin girişine izin veremeyiz” ifadelerine yer verdi.

Liste genişleyebilir

Kararın yalnızca bu ülkelerle sınırlı kalmayacağı sinyali de verildi. Trump, “Yeni tehditler ortaya çıktıkça, liste güncellenecek ve gerekirse yeni ülkeler eklenecek” açıklaması yaptı.

Protestolar tırmanıyor

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde göçmen hakları savunucuları gösterilerini sürdürüyor. Üç gündür devam eden protestolarda zaman zaman polisle gerginlik yaşanırken, yasağın toplumsal yansımalarının önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.