ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla süren protestolar devam ederken, eski Başkan Donald Trump’ın 12 ülkenin vatandaşlarını hedef alan seyahat yasağı kararı yürürlüğe girdi.

Trump’ın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle imzaladığı ve ağırlıklı olarak Afrika ile Orta Doğu’daki ülkeleri kapsayan kararname, 5 Haziran'da duyurulmuştu. Seyahat yasağı, ABD’ye girişleri yasaklanan ülkelerin vatandaşlarını doğrudan etkilerken, uygulamanın toplumsal etkileri de tartışılıyor.

Yasaklı ülkeler listesinde 12 ülke yer alıyor

Yeni düzenlemeye göre Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye seyahat etmeleri artık mümkün olmayacak.

Ayrıca Trump, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına da vize ve seyahat konusunda kısıtlamalar getirdi. Ancak bu ülkeler için tamamen yasak yerine “koşullu giriş” uygulaması söz konusu olacak.

İstisnalar ve ulusal çıkar vurgusu

Yasağın kapsamına giren ülkelerin vatandaşları arasında bazı istisnalar da bulunuyor. ABD’de yasal oturma izni bulunanlar, geçerli vizesi olan kişiler ve “ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiği” değerlendirilen başvurular yasağın dışında tutulacak.

Trump, Beyaz Saray’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bize zarar vermek isteyenlerin ülkemize girişine izin vermeyeceğiz” ifadesiyle kararı savundu.

Liste genişleyebilir

Trump, ilerleyen dönemlerde yeni ülkelerin de yasağa dahil edilebileceğini belirtti. “Gerekli görüldüğünde listeyi genişletmekten çekinmeyiz. Yeni tehditler ortaya çıktıkça hareket edeceğiz.” dedi.

Protestolarla aynı güne denk geldi

Los Angeles’ta üç gündür devam eden ve düzensiz göçmenlere destek amacı taşıyan protestolar, yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte daha da dikkat çekici hâle geldi. Göstericiler, Trump’ın kararını “ayrımcı ve siyasi” bulduklarını belirterek uygulamaya karşı çıkıyor.

Kararın etkilerinin hem diplomatik hem de toplumsal düzeyde yankı bulması bekleniyor.