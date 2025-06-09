Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen milyonlarca vatandaş için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önemli bir uyarı geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sürücülere, başta hız ve dikkat dağınıklığı olmak üzere trafik kurallarına eksiksiz uymaları çağrısında bulundu.
Yerlikaya, “Sevdiklerimize kavuşmak için çıktığımız yolda, sağ salim evimize dönmek en büyük önceliğimiz olmalı” dedi. Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarının önemli bir kısmının beş temel kuralın ihlalinden kaynaklandığını vurguladı.
En çok ihlal edilen 5 trafik kuralı
Bakan Yerlikaya, trafik kazalarında can kayıplarına yol açan en yaygın ihlalleri şöyle sıraladı:
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Aşırı hız
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Şerit değiştirme ve makas atma
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Geçiş önceliği ve dönüş kurallarını ihlal
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Arkadan çarpma
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Kırmızı ışıkta geçme
Bu kurallara uymanın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Yerlikaya, denetimlerin amacının cezalandırmak değil, can kayıplarını önlemek olduğunu ifade etti.
“Sevdiklerinizi düşünün, kuralları ihmal etmeyin”
Yerlikaya'nın açıklamasında yer verdiği uyarılar şu şekilde:
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Emniyet kemeri takılmalı
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Cep telefonu kullanırken dikkat dağınıklığına izin verilmemeli
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Yorgun ya da uykusuz halde yola çıkılmamalı
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Hız limitlerine mutlaka uyulmalı
“Yürekleri ağzında bizi bekleyen anne babalarımızı, çocuklarımızı düşünelim” diyen Bakan Yerlikaya, sürücülere güvenli ve dikkatli bir dönüş yolculuğu diledi.