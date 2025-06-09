Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen milyonlarca vatandaş için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önemli bir uyarı geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sürücülere, başta hız ve dikkat dağınıklığı olmak üzere trafik kurallarına eksiksiz uymaları çağrısında bulundu.

Yerlikaya, “Sevdiklerimize kavuşmak için çıktığımız yolda, sağ salim evimize dönmek en büyük önceliğimiz olmalı” dedi. Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarının önemli bir kısmının beş temel kuralın ihlalinden kaynaklandığını vurguladı.

En çok ihlal edilen 5 trafik kuralı

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarında can kayıplarına yol açan en yaygın ihlalleri şöyle sıraladı:

Aşırı hız

Şerit değiştirme ve makas atma

Geçiş önceliği ve dönüş kurallarını ihlal

Arkadan çarpma

Kırmızı ışıkta geçme

Bu kurallara uymanın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Yerlikaya, denetimlerin amacının cezalandırmak değil, can kayıplarını önlemek olduğunu ifade etti.

“Sevdiklerinizi düşünün, kuralları ihmal etmeyin”

Yerlikaya'nın açıklamasında yer verdiği uyarılar şu şekilde:

Emniyet kemeri takılmalı

Cep telefonu kullanırken dikkat dağınıklığına izin verilmemeli

Yorgun ya da uykusuz halde yola çıkılmamalı

Hız limitlerine mutlaka uyulmalı

“Yürekleri ağzında bizi bekleyen anne babalarımızı, çocuklarımızı düşünelim” diyen Bakan Yerlikaya, sürücülere güvenli ve dikkatli bir dönüş yolculuğu diledi.