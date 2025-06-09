İngiliz pop müziğinin efsane isimlerinden Robbie Williams, müzik kariyerinde ilk kez İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Sanatçının Türkiye'deki ilk konseri, 7 Ekim tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Konserin daha önce Festival Park Yenikapı'da yapılması planlanıyordu. Ancak organizasyonu üstlenen Atlantis Yapım, etkinliğin daha uygun bir konser atmosferinde gerçekleşmesi adına mekanı İTÜ Stadyumu olarak güncelledi.

Biletler 10 Haziran'da satışa çıkıyor

Robbie Williams’ın İstanbul konseri için bilet satışları 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo üzerinden temin edilebilecek. Avrupa’daki diğer şehirlerde konser biletleri günler içinde tükendiği için İstanbul konserine de yoğun talep olması bekleniyor.

Yeni albüm öncesi turneye çıktı

Williams, yeni albümü Britpop öncesinde düzenlediği “Live 2025” dünya turnesi kapsamında İstanbul’a uğrayacak. Sanatçı geçtiğimiz ay, albümden çıkan ilk single “Rocket”i yayınlamış ve parça, rock müziğin efsane ismi Tony Iommi ile kaydedilmişti. Şarkı, müzik eleştirmenlerinden olumlu yorumlar almıştı.

Hem klasikler hem yeni şarkılar sahnede olacak

7 Ekim’deki İstanbul konserinde Robbie Williams, geçmişten günümüze uzanan hit parçalarının yanı sıra Britpop albümünden yeni şarkılarını da seslendirecek. Bu özel konser, sanatçının Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez doğrudan buluşması açısından büyük önem taşıyor.

Williams, turne kapsamında daha önce Edinburgh’da sahne aldı. Önümüzdeki günlerde İngiltere’nin Londra, Manchester ve Bath kentlerinde sahne performansları gerçekleştirecek.