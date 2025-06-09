Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları haftaya yukarı yönlü başladı. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,4 yükselerek 4.191 liraya çıktı. Cuma günü 4.174 liradan kapanan gram altın, yeni haftada toparlanma işaretleri veriyor.

Çeyrek altın 6.903 liradan, cumhuriyet altını ise 27.496 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı yüzde 0,2’lik artışla 3.324 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın güçleniyor

Altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişte, yatırımcıların küresel ekonomik gelişmelere karşı temkinli duruşu etkili oluyor. ABD ile Çin arasında bugün yapılması beklenen tarife görüşmeleri, jeopolitik riskleri kısmen azaltırken, belirsizliklerin devam etmesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor.

ABD’nin korumacı ticaret politikalarında zaman zaman yaşanan yön değişiklikleri, piyasaların net bir beklenti oluşturmasını zorlaştırıyor. Bu da altın gibi güvenli varlıklara olan ilgiyi canlı tutuyor.

ABD enflasyon verisi bekleniyor

Analistler, yatırımcıların bu hafta özellikle ABD enflasyon verisine odaklandığını belirtiyor. Çarşamba günü açıklanacak verilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın geri kalanında nasıl bir faiz politikası izleyeceğine dair sinyal verebileceği değerlendiriliyor.

Bugün ise ABD’de açıklanacak toptan stoklar verisi ekonomik takvimde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler

Teknik açıdan ons altında 3.280 dolar destek, 3.400 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Gram altında ise döviz kuru ve ons altındaki hareketlilik belirleyici rol oynuyor. Uzmanlara göre, fiyatların yönü bu hafta açıklanacak makroekonomik verilere göre şekillenecek.