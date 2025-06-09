Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve içinde 12 insan hakları savunucusu bulunan Madleen gemisine, İsrail ordusu tarafından müdahale edildi. Gemiyle tüm iletişimin kesildiği, aktivistlerin ise alıkonulduğu bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, geminin Gazze açıklarında İsrail güçleri tarafından durdurulduğu ve ardından askerlerin gemiye çıktığı belirtildi. “Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemideki gönüllüleri alıkoydu.” ifadesiyle duyurulan olay, uluslararası kamuoyunda endişeyle karşılandı.

Müdahale anına ait görüntüler ortaya çıktı

Gemide bulunan Almanya vatandaşı insan hakları aktivisti Yasemin Acar tarafından paylaşılan kısa bir videoda, İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin “telefonları kapatın” diyerek müdahalede bulunduğu duyuluyor. Videoda Acar’ın ellerini havaya kaldırdığı görülürken, ortamda tansiyonun yükseldiği anlaşılıyor.

BM yetkilisinden kritik açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen gemisinin kaptanıyla yaptığı görüşmeye dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Albanese, kaptanın müdahale sırasında kendisine “başka bir tekne yaklaşıyor” dediğini ve hemen ardından bağlantının kesildiğini belirtti. Ayrıca gemide kimsenin yaralanmadığı bilgisini de aktardı.

Diplomatik çağrı: “Ülkeler sessiz kalmamalı”

Özgürlük Filosu Koalisyonu, yaşanan gelişmeler üzerine, aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelere seslenerek, İsrail’e diplomatik baskı yapılması çağrısında bulundu. Aktivistlerin güvenliğinin sağlanması için dışişleri bakanlıklarının derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gemide uluslararası isimler vardı

Madleen gemisinde Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, gazeteci Omar Faiad ve Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Brezilya’dan gelen diğer gönüllüler yer alıyordu. 12 kişilik ekip, Gazze’deki ağır insani krize dikkat çekmek ve yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gerilim yeniden uluslararası gündemin ilk sıralarına taşındı.