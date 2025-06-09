Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Çin’de açıklanan zayıf ekonomik veriler ve OPEC+ grubunun arz artışı planı, petrol piyasalarında baskı oluşturdu. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftayı 66,34 dolar seviyesinde tamamlayan Brent tipi ham petrol, haftanın ilk işlem gününde saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,5’e yakın düşüşle 66 dolara geriledi. Aynı dakikalarda ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 62,59 dolardan alıcı buldu.

Çin’den gelen veriler piyasayı sarstı

Fiyatlardaki gerilemede en büyük etkenlerden biri Çin’in dış ticaret performansına dair açıklanan son veriler oldu. Ülkenin ihracatı mayıs ayında, ABD ile süren ticaret gerilimlerinin etkisiyle son üç ayın en düşük seviyesine indi. Ayrıca fabrika çıkış fiyatlarında yaşanan keskin düşüş, deflasyon baskılarının arttığına işaret etti.

Bu ekonomik tablo, petrol talebine dair endişeleri artırdı. Öte yandan Çin’in mayısta gerçekleştirdiği ham petrol ithalatı da dört ayın en düşük seviyesine indi. Söz konusu düşüşte rafinerilerde devam eden bakım çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.

Arz artışı fiyatları sınırlıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), 31 Mayıs’ta temmuz ayı için üretim artışına gitme kararı almıştı. Bu karar, kısa vadede piyasalarda arz fazlası endişesini tetikledi. Ancak küresel büyümeyi destekleyecek olası bir Çin-ABD anlaşması, talep tarafında olumlu beklentileri sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump döneminden kalan ekonomik danışmanların Çinli yetkililerle yeniden masaya oturacağı iddiaları da piyasa gündemini meşgul ediyor. Öte yandan, Tesla CEO’su Elon Musk ile Trump arasındaki sürtüşme, küresel risk iştahını sınırlayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

ABD sondaj faaliyetleri azalıyor

ABD enerji piyasasına dair dikkat çeken bir diğer veri, Baker Hughes tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta ülkedeki aktif petrol sondaj kulesi sayısı 9 adet azalarak 442’ye geriledi. Bu rakam, gelecekteki üretim kapasitesine ilişkin öncü gösterge niteliğinde.

Tüm bu gelişmeler, petrol fiyatlarında yön arayışını derinleştirirken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda.