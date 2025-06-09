Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte klima başta olmak üzere birçok elektronik ürün için bakım ve montaj talepleri artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı, artan servis ihtiyacının kötü niyetli kişi ve firmalar tarafından suistimal edildiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı: Servis bilgileri, sadece SERBİS sistemi üzerinden kontrol edilmeli.

Tüketiciler genellikle internet aramaları yoluyla bakım ve onarım hizmeti sağlayacak firmalara ulaşıyor. Ancak son dönemde sahte servislerin, sponsorlu reklamlarla arama motorlarında üst sıralarda yer alarak tüketicileri yanıltabildiği bildiriliyor. Bazı firmaların, tanınmış markaların logolarını ve isimlerini izinsiz kullandığı; böylece kendilerini “yetkili servis” gibi gösterdiği belirtiliyor.

Garanti dışı kalma, yüksek ücret, kişisel veri riski

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sahte servislerin yol açabileceği zararlar detaylı şekilde sıralandı. Bu servisler tarafından orijinal olmayan yedek parçalar kullanılması, yapılan müdahalenin yetersiz veya hatalı olması cihazın garanti dışı kalmasına neden olabiliyor. Ayrıca, yüksek ve haksız servis ücretleri talep ediliyor, bazı durumlarda ise tamirat hiç yapılmadan ödeme alınıyor.

Bakanlık, daha da vahim bir tabloya işaret ederek bazı servislerin uzaktan erişim bahanesiyle tüketicilerin kişisel verilerine ulaşabildiğini belirtti. Bu durum, sadece maddi değil, dijital güvenlik açısından da ciddi riskler doğuruyor.

Güvenli kaynak: SERBİS sistemi

Sahte servis girişimlerine karşı güvenli bilgiye ulaşmanın yolu, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Servis Bilgi Sistemi (SERBİS). www.servis.gov.tr adresi üzerinden tüketiciler, tüm markalara ait yetkili servis listelerine hızlı ve doğru şekilde erişebiliyor. Bu sistem üzerinden yapılacak kontrol sayesinde tüketici, hem cihazının güvenliğini hem de kendi haklarını korumuş oluyor.

Bakanlık, herhangi bir hizmet almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesini, internet aramalarında karşılaşılan servis numaralarının doğruluğunun SERBİS ya da resmi web siteleri üzerinden teyit edilmesini öneriyor.

Şikâyet için resmi kanallar açık

Şüpheli bir servisle karşılaşılması durumunda ise vatandaşlar, CİMER üzerinden veya Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi aracılığıyla şikâyette bulunabiliyor. Bu bildirimler, sahte servis faaliyetlerinin takibini kolaylaştırırken, benzer mağduriyetlerin önlenmesine de katkı sağlıyor.

Yaz boyunca artacak servis talepleri göz önüne alındığında, Bakanlık vatandaşlara bir kez daha “Servisi seçmeden önce mutlaka doğrulayın” çağrısında bulunuyor.