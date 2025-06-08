İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü saldırılar hem sivil kayıplar hem de askeri bilanço açısından ağırlaşıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu toplam 866 askerini kaybettiğini açıkladı.

Resmi verilere göre, yaralı sayısı da 5 bin 937’ye ulaştı. Kara harekâtının başladığı 27 Ekim'den bu yana ise çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 424 olarak kayda geçti. Son olarak 6 Haziran'da yapılan açıklamada, 4 askerin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’den kalıcı işgal adımı: Gazze planı devrede

İsrail ordusu, Ocak ayında yürürlüğe giren kısa süreli ateşkese rağmen 18 Mart itibarıyla saldırılarına yeniden hız verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun açıklamaları, bölgedeki niyetin geçici değil, kalıcı işgal olduğunu ortaya koydu.

Paylaşılan plana göre, Gazze'nin tümü İsrail ordusu tarafından kontrol altına alınacak. Filistinli siviller, güneyde oluşturulacak kontrol kamplarına gönderilecek. İsrailli bakanların ifadeleri, bu bölgelerin yalnızca temel yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı alanlar olacağını ve Gazze’nin sistemli şekilde boşaltılmasının hedeflendiğini gösteriyor.

Filistin'de bilanço daha da ağır: 54 binin üzerinde can kaybı

Gazze’deki insani tablo ise giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 54 bin 880 Filistinli yaşamını yitirdi. 126 binden fazla kişi de yaralandı. Yalnızca 18 Mart sonrası dönemde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 603’e ulaştı. Yaralı sayısı ise 14 bini aştı.

Can kayıplarının büyük kısmını çocuklar, kadınlar ve yaşlı siviller oluşturuyor. Bölgede altyapı büyük ölçüde çökmüş durumda. Elektrik, su ve gıda tedariki kesintiye uğrarken, sağlık hizmetleri de yetersiz kalıyor.

Uluslararası toplum, bölgede yaşananları “kitlesel bir insani kriz” olarak tanımlarken, İsrail ordusu saldırıların sürdürüleceğini belirtiyor.