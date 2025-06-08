Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali, coşkulu bir açılışla başladı. Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FİLİZ) tarafından, Kemer Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, sanatseverleri bir araya getirdi.

Kemer’in en gözde alanlarından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yapılan etkinliğe, Gürcistan’dan gelen “Saukune” adlı 260 kişilik dans grubu damgasını vurdu. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan dansçılar, yaklaşık iki saat boyunca izleyenlere unutulmaz bir performans sergiledi.

Sanat ve turizme katkı vurgusu

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, sanata ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Seyircilerin ilgisi bizleri mutlu etti. Bu tür organizasyonlar hem sanata hem de Kemer’in turizm potansiyeline katkı sağlıyor. Gürcistan’dan gelen misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Baytekin ayrıca, festivali organize eden tüm ekibe teşekkür ederek, katılımcıların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Festival 5 Ağustos’a kadar sürecek

Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali, farklı ülkelerden gelen grupların sahne alacağı etaplarla devam edecek. Ziyaretçilere hem kültürel hem de sanatsal anlamda zengin bir program sunan festival, 5 Ağustos’a kadar çeşitli etkinliklerle Kemer’de sanat rüzgarı estirmeyi sürdürecek.