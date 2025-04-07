Trump Medya Ekibi Uluslararası Koordinatörü Göğebakan Yanıtlıyor

Öncelikle Sizi Tanıyalım?

Cevap: Ben Melih Göğebakan

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın medya ekibinde görevliyim.Özellikle Türk dünyası ve Orta Asya bölgesinde yürütülen iletişim stratejilerinden sorumluyum. Aynı zamanda Amerika’daki Türk toplumu ile Beyaz Saray arasındaki medya köprüsünü güçlendirmek amacıyla çeşitli projeler yürütüyorum.

Trump’ın son dönemde önerdiği vergi politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Sayın Trump’ın önerdiği yeni vergi politikası, Amerikan ekonomisini yeniden üretime ve iç tüketime odaklayan oldukça stratejik bir hamledir. Bu politika sayesinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin üzerindeki yük hafifletilirken, üretimin Amerika içinde kalması teşvik ediliyor. Uzun vadede bu, hem istihdamın artması hem de enflasyonla mücadele açısından büyük önem taşıyor.



Trump’ın Çin başta olmak üzre diğer ülkelere yapılan vergileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Bu adım aslında sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir kararlılığın göstergesidir. Çin ve diğer ülkeler yıllardır izlediği agresif ticaret politikalarına karşı, Amerikan üreticisini ve işçisini korumaya yönelik güçlü bir duruş sergilenmiştir. Başkan Trump’ın America politikası, küresel adaletsizliğe karşı dik duruşun sembolüdür. Bu vergiler, dışa bağımlılığı azaltarak stratejik sektörlerde Amerikan bağımsızlığını pekiştiriyor.

Türkiye açısından bu vergi politikalarının bir yansıması olur mu?

Cevap: Elbette oldu en düşük tutar olan %10 uygulandı.Türkiye her alanda Trump ekibi ile iletişimi güçlü tutuyor buda yansıması olarak en düşük vergi tutarı ilkemize uygulandı diğer ülkeler için bu politikalar bir örnek niteliği taşıyor. Devletlerin kendi üreticisini koruyan politikalar izlemesi, ekonomik istikrar açısından hayati önem taşır. Ayrıca Türk-Amerikan ticaretinde de daha dengeli ve adil ilişkiler kurmak açısından bu yaklaşım iki ülke arasında güçlendirilmiş bulunmakta.

Son olarak Trump’ı destekleyen bir medya görevlisi olarak sizin gözünüzden bu politikaların önemi nedir?

Cevap: Sayın Trump’ın politikalarının temelinde Amerikan halkının refahı ve özgürlüğü yer alıyor. Bu vergi politikaları da aynı mantığın bir parçası. Medyada çalışırken görüyoruz ki, halk bu kararları yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda değer temelli kararlar olarak görüyor. Güçlü, bağımsız ve adil bir Amerika için bu politikaların arkasındayız.

Trump’ın ekonomi politikaları genel olarak hangi vizyonu yansıtıyor?

Cevap: Başkan Trump’ın ekonomi politikaları tamamen millî üretimi, yerli istihdamı ve ekonomik bağımsızlığı esas alıyor. “Önce Amerika” sloganı, sadece bir söylem değil, aynı zamanda uygulamaya geçirilmiş somut bir vizyon. Vergi indirimleri, sanayiye teşvikler, Çin ve benzeri ülkelere karşı alınan ticaret önlemleri bu vizyonun temel yapı taşlarıdır. Başkan Trump, ekonominin Wall Street’ten Main Street’e, yani gerçek Amerikan halkına geri dönmesini sağladı.

Sizce bu politikalar, Trump’a avantaj sağlar mı?

Cevap: Kesinlikle. Amerikan halkı artık çok daha bilinçli. Enflasyonun, işsizliğin ve dışa bağımlılığın nelere yol açtığını bizzat tecrübe ettiler. Başkan Trump’ın attığı adımlar sayesinde bugün birçok eyalette üretim yeniden canlanacak.Amerikan halkı bu farkı net bir şekilde ilerleyen günlerde görecek. Ekonomi, her zaman ilk önceliğidir ve Trump bu konuda açık ara önde.

Türk kamuoyuna bu konuda vermek istediğiniz özel bir mesaj var mı?

Cevap: Türkiye, büyük bir potansiyele sahip ve güçlü üretim kabiliyeti olan bir ülke. Sayın Trump’ın politikalarının özü, “ülkene güven, üretimini güçlendir ve halkını öncele” yaklaşımıdır. Bu model, sadece Amerika için değil, dost ve müttefik ülkeler için de ilham kaynağı olabilir. Ben bir Türk olarak bu vizyona katkı sunmaktan gurur duyuyorum. Türk kamuoyunun da bu politikaların arka planını daha objektif ve detaylı bir duruş sergiliyor iki ülke gelecek yıllar arzu ettiğimiz şekilde her alanda iki ortak müttefik ve iyi dost olan Başkan Trump ve Başkan Erdoğan bu ilişkisi bileride onuru ediyor.

Röportajımızı sizin kişisel değerlendirmelerinizle bitirelim. Sizce Başkan Trump liderliği ne ifade ediyor?

Cevap: Başkan Trump liderliği; netlik, cesaret ve kararlılık demek. Popülist değil, halkçı bir duruşu var. Siyasi doğruculuktan uzak, gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten bir lider. Onun liderliğinde Amerika yeniden güçlü ve onurlu bir konuma kavuştu. Ben de bu vizyonun medya ayağında görev alarak katkı sağlamaktan büyük onur duyuyorum.