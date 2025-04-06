ABD’den Ukraynalılara Gönderilen Şok Mesaj Geri Çekildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), geçtiğimiz günlerde binlerce Ukraynalı göçmene gönderilen ve büyük paniğe yol açan sınır dışı uyarısının teknik bir hata sonucu yayımlandığını açıkladı. “Ülkeyi terk edin, aksi takdirde sınır dışı edileceksiniz” şeklinde ifadelere yer verilen e-postanın yanlışlıkla gönderildiği ve geçersiz olduğu belirtildi. Olay, Ukrayna’dan gelen göçmenler arasında endişeye yol açarken, DHS açıklamalarıyla durumu yatıştırmaya çalıştı.

Şok E-Posta: 7 Gün Süre

Olay, Perşembe günü birçok Ukraynalının elektronik posta kutusuna düşen mesajlarla başladı. İçeriğinde, ABD'de bulunan bu kişilerin yasal statülerinin iptal edildiği, ülkeden ayrılmak için yalnızca yedi gün süreleri olduğu ve aksi takdirde zorla sınır dışı edileceklerine dair ifadeler yer aldı. Gönderilen mesajda ayrıca “ABD'den derhal ayrılmazsanız, kolluk kuvvetleri devreye girecektir. DHS programınızı sonlandırıyor. Kalmak için girişimde bulunmayın” gibi sert uyarılar da yer aldı.

Bu mesajlar, özellikle Rusya’nın 2022'de başlattığı saldırı sonrası geçici koruma programı kapsamında ABD’ye sığınan Ukraynalı mülteciler arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan birçok kişi, ne yapacağını bilmediğini ve hayatlarının bir anda altüst olduğunu ifade etti.

DHS Geri Adım Attı: “Sistemsel Hata”

Tepkilerin büyümesi üzerine DHS'den resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, gönderilen e-postaların geçerli olmadığı, sistemsel bir teknik arızadan kaynaklandığı ve programda herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Yetkililer, mesajların yanlışlıkla yayımlandığını ve bu konuda derhal düzeltici adımlar atıldığını ifade etti.

DHS yetkilisi tarafından yapılan bilgilendirmede, “Geçici koruma programı halen yürürlüktedir. Ukrayna'dan gelen göçmenlerin statülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. Mesaj, sistemde yaşanan teknik bir hatadan ötürü yanlışlıkla gönderilmiştir. Bu kişilere yeni ve doğru bilgiler içeren bir e-posta daha gönderilecektir,” denildi.

Göçmen Topluluğunda Panik Hâkimdi

Göçmen hakları savunucuları ve çeşitli yardım kuruluşları, olayın ardından DHS’ye sert tepki gösterdi. Özellikle hassas bir dönemde, savaş mağduru Ukraynalıların böyle bir krizle karşılaşmasının büyük bir travmaya yol açabileceği vurgulandı. Amerika Göçmen Hakları Derneği (AIRC), “Bu tür bir hata sadece teknik değil, insani açıdan da büyük sonuçlar doğurabilir,” diyerek kamuoyunu uyardı.

Birçok Ukraynalı göçmen ise mesajı alır almaz işlerini, çocuklarının eğitim planlarını ve evlerini gözden geçirmek zorunda kaldı. Bazıları, uçağa binmeyi bile düşündüklerini itiraf etti. Neyse ki DHS’nin hızlı açıklaması, yanlış anlamaların önüne geçmeyi başardı.

Sığınmacılar İçin Kritik Dönem

Ukrayna’daki savaşın halen devam etmesi ve Avrupa’nın göçmen yükünü hafifletmek için ABD’ye çağrıda bulunması, Washington yönetiminin bu konuda daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. ABD, bugüne kadar yüz binlerce Ukraynalıyı geçici koruma statüsüyle kabul etmiş durumda.

Yetkililer, teknik hata kaynaklı bu tür krizlerin tekrarlanmaması için sistemsel gözden geçirme başlatıldığını da duyurdu. Ayrıca, yanlışlıkla gönderilen mesajların göçmen dosyalarına yansımayacağı ve statü değerlendirmelerinde dikkate alınmayacağı bildirildi.