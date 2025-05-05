Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresi birimlerine teslim edildi.

Edirne’de denetimler arttı

Edirne genelinde yapılan denetimlerde güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 12 düzensiz göçmeni tespit etti. Göçmenler, kimlik tespiti ve işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kırklareli’nde 3 kişi yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri kontrollerde 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Operasyonlar sürecek

Bölgedeki güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürürken, benzer uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.